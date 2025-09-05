Pilótaképzésre toborozzák a repülés szerelmeseit Makláron

Pilótatoborzó napot tart szeptember 6-án a Roger Flight School a maklári repülőtéren. Azoknak a 18-60 éves korosztályba tartozó férfiak és nőknek jelentkezését várják, aki érdeklődnek a repülés iránt, és a pilótaképzést teljesítve szeretnének hobbipilótává válni, vagy akár magasabb céljaik is vannak. Fontos tudni, hogy ez az alkalom nem az élményrepülésről szól.

A pilótaképzés iránt érdeklődőknek máskor is tartottak toborzó napot és nyílt napot a Roger képzési helyein.

- Már 4-5 érdeklődő van a tájékoztató nap de még várunk jelentkezőket. Tíz órától délig egy tájékoztató előadást tartunk a képzésről és a feltételekről, majd a hangárban bemutatjuk a repülőgépeket is, kicsit szét is szedjük őket. Oktatóval lehetőség van próbarepülésre is elindulni, térítés ellenében – mondta Szakos Tibor képzésvezető.

Elárulta, szeptember 13-án indul majd a következő tanfolyamjuk, amelyhez lehet csatlakozni. Makláron három éve vannak jelen, ezalatt 15-20 pilótát képeztek, de a helyi klub is aktív, ők jelenleg 30-35 taggal rendelkeznek. Megjegyezte, az Egri Repülőklub részt vesz egy honvédségi programban is, 14-15 fiatal kaphat állami támogatású vitorlázó repülős képzést, a legjobbak pedig akár a honvédségnél is folytathatják tanulmányaikat.