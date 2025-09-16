A sírig őrizte titkát Titsner és Johan, 225 éve nincs magyarázat az egri pince rejtélyére – videóval

Eger híres a hős várvédőkről és a borairól, de a város alatt egy másik, titokzatos világ is létezik: a „város a város alatt”, egy közel 200 kilométer hosszú, évszázadok óta rejtett pincerendszer. A bejárható, 4 kilométeres szakasz csupán töredéke ennek a föld alatti labirintusnak, amely több mint 150 kilométernyi feltáratlan alagutat rejt.

A Hotel Korona TikTok videójában betekintést nyerhetünk a pincerendszerbe, ahol titkos üzenetekre bukkantak

225 éves rejtély az egri pincerendszer mélyén

Nemrégiben a Hotel Korona pincéjében, 15 méterrel a föld alatt, egy különleges felfedezést tettek: egy 225 éves, kőbe vésett üzenetet találtak, rajta a nevekkel: Titsner, Johan (és egy harmadik, Jákob). Senki sem tudja pontosan, miért vésték ide az üzenetet.

A történészek szerint az 1799-es év a Napóleoni háborúk időszakára utal, amikor Eger fontos katonai pihenőhely volt a Habsburg hadak számára. A Hotel Korona épülete ekkor már fogadóként működött, így könnyen elképzelhető, hogy a német ajkú katonák itt hagyták nyomukat.

De miért éppen egy eldugott pincében?

Titkos küldetés vagy egyszerű kíváncsiság? A rejtély 225 éve válaszra vár.