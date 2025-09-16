szeptember 16., kedd

A sírig őrizte titkát Titsner és Johan, 225 éve nincs magyarázat az egri pince rejtélyére – videóval

Eger alatt, 15 méterrel a föld mélyén egy titokzatos üzenetre bukkantak, amelyre már 225 éve senki sem tudta a választ. A Hotel Korona TikTok-videója most minden titokzatos részletet feltárt.

Heol.hu

Eger híres a hős várvédőkről és a borairól, de a város alatt egy másik, titokzatos világ is létezik: a „város a város alatt”, egy közel 200 kilométer hosszú, évszázadok óta rejtett pincerendszer. A bejárható, 4 kilométeres szakasz csupán töredéke ennek a föld alatti labirintusnak, amely több mint 150 kilométernyi feltáratlan alagutat rejt.

Eger, Bazilika, város a város alatt, pincerendszer
A Hotel Korona TikTok videójában betekintést nyerhetünk a pincerendszerbe, ahol titkos üzenetekre bukkantak
Fotó: Kállai Márton / Forrás: MW

225 éves rejtély az egri pincerendszer mélyén

Nemrégiben a Hotel Korona pincéjében, 15 méterrel a föld alatt, egy különleges felfedezést tettek: egy 225 éves, kőbe vésett üzenetet találtak, rajta a nevekkel: Titsner, Johan (és egy harmadik, Jákob). Senki sem tudja pontosan, miért vésték ide az üzenetet.

A történészek szerint az 1799-es év a Napóleoni háborúk időszakára utal, amikor Eger fontos katonai pihenőhely volt a Habsburg hadak számára. A Hotel Korona épülete ekkor már fogadóként működött, így könnyen elképzelhető, hogy a német ajkú katonák itt hagyták nyomukat.

 De miért éppen egy eldugott pincében?

 Titkos küldetés vagy egyszerű kíváncsiság? A rejtély 225 éve válaszra vár.

A felfedezés most a turisták és történelmi kalandorok figyelmét is felkeltette: a falvésés a pincerendszer misztikumának szimbóluma lett. A Hotel Korona TikTok-videójában végigsétálhatunk a bejárható részeken, miközben elképzelhetjük, mi minden rejlik még a sötét alagutakban. Eger „városa a város alatt” egyre több titkot ígér, és ez a 225 éves üzenet csak a jéghegy csúcsa lehet.

@hotel_korona_eger Bizony, ezt nem mi véstük a falba, hanem így találtuk, mikor feltártuk a pincét a 90-es években. #eger #bormúzeum #mutiholvagy #bakancslistamagyarorszag #utazzitthon #borvacsora #borkóstolás #látnivalók ♬ Spooky, Quiet, Scary Atmosphere Piano - Bucyrus Audio

 

 

 

