A sírig őrizte titkát Titsner és Johan, 225 éve nincs magyarázat az egri pince rejtélyére – videóval
Eger alatt, 15 méterrel a föld mélyén egy titokzatos üzenetre bukkantak, amelyre már 225 éve senki sem tudta a választ. A Hotel Korona TikTok-videója most minden titokzatos részletet feltárt.
Eger híres a hős várvédőkről és a borairól, de a város alatt egy másik, titokzatos világ is létezik: a „város a város alatt”, egy közel 200 kilométer hosszú, évszázadok óta rejtett pincerendszer. A bejárható, 4 kilométeres szakasz csupán töredéke ennek a föld alatti labirintusnak, amely több mint 150 kilométernyi feltáratlan alagutat rejt.
225 éves rejtély az egri pincerendszer mélyén
Nemrégiben a Hotel Korona pincéjében, 15 méterrel a föld alatt, egy különleges felfedezést tettek: egy 225 éves, kőbe vésett üzenetet találtak, rajta a nevekkel: Titsner, Johan (és egy harmadik, Jákob). Senki sem tudja pontosan, miért vésték ide az üzenetet.
A történészek szerint az 1799-es év a Napóleoni háborúk időszakára utal, amikor Eger fontos katonai pihenőhely volt a Habsburg hadak számára. A Hotel Korona épülete ekkor már fogadóként működött, így könnyen elképzelhető, hogy a német ajkú katonák itt hagyták nyomukat.
De miért éppen egy eldugott pincében?
Titkos küldetés vagy egyszerű kíváncsiság? A rejtély 225 éve válaszra vár.
A felfedezés most a turisták és történelmi kalandorok figyelmét is felkeltette: a falvésés a pincerendszer misztikumának szimbóluma lett. A Hotel Korona TikTok-videójában végigsétálhatunk a bejárható részeken, miközben elképzelhetjük, mi minden rejlik még a sötét alagutakban. Eger „városa a város alatt” egyre több titkot ígér, és ez a 225 éves üzenet csak a jéghegy csúcsa lehet.
