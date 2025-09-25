Sokan nem hiszik el, hogy ilyen halat lehet fogni a Tisza-tóból – videón a horgászok hatalmas, lógó hasú álma!

Szeptember 19-én reggel Dr. Szilágyi Szabolcs egy igazi Tisza-tavi óriást emelt partra a Poroszlói-medencében. A ponty súlya 28,85 kilogramm volt - olvasható a Tisza-tavi Kirendeltség Facebook oldalán.

Az óriás ponty súlya 28,85 kilogramm volt

Forrás: Bozsó Katalin / Kelet-Magyarország

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Ez a hibátlan hal már ismerős lehet: először 2023. május 10-én akadt horogra a Rábolyon, az International Wild Carp Challenge versenyen, akkor 21,72 kilogrammosan került mérlegelésre és jelölésre. Azóta több mint 7 kilót gyarapodott - írják.

Az ecsédi bányatavon új egyéni rekord született augusztusban. Kopjáry István 70 évesen fogta meg élete pontyát, egy 30,32 kilogrammos nyurgapontyot.