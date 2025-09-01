A pótfelvételin is rengetegen választották az egri egyetemet

A pótfelvételi eredményei már megvannak, mutatjuk hány embert vettek fel

Nappali képzésben 118, levelezőn 541 diák tanulhat távoktatással 21 diákot vettek fel a pótfelvételin. A gazdaság- és társadalomtudományi karra, az informatikai karra és a természettudományi karra is közel ennyien nyertek még felvételt a póteljárásban nappali alapképzésre, de mesterképzésben is sokaknak sikerült a felvételi. A mestert levelező képzésen közel kétszázan kezdhetik el ősszel. Karonként a következőképp alakul a pótfelvételin felvettek szám a mesterképzésen: bölcsészettudományi kar: 25, gazdaság- és társadalomtudományi kar: 15, informatikai kar: 31, művészeti kar: 24, természettudományi kar: 92.

