Pótlóbuszok

2 órája

Nem jutott el Gyöngyösre a hétfői vonat, érkezik a felmentősereg

Több gyöngyösi vonatnak változik az a menetrendje. A MÁV újra pótlóbuszokat küld.

Heol.hu

A MÁV változásról szóló menetrendinformációt tett közzé hétfő délelőtt. A Kőbánya felsőről 10:32-kor Gyöngyösre induló Mátra InterRégió (IR 3014) 40 perces késéssel, csak Hatvanig közlekedik. Utasait átszállították a fél órával későbbi Agria InterRégióra (IR 544) mellyel Vámosgyörkig utazhatnak, ahonnan pótlóbusszal juthatnak el Gyöngyösre.

Több vonat is késik a hatvani vonalon, érkezik a felmentősereg
Forrás: Heol.hu

A Gyöngyösről 12:08-kor Kőbánya felsőre induló Mátra InterRégió (IR 3035) csak Hatvantól közlekedik. Utasai pótlóbusszal utazhatnak Vámosgyörkig, ahonnan a fél órával későbbi Agria InterRégióval utazhatnak - írták.

​A Vámosgyörk - Gyöngyös közötti pótlóbuszok az alábbi megállókban állnak meg:

  • Vámosgyörk vasútállomás
  • Gyöngyöshalász, autóbusz-forduló 
  • Gyöngyös, Esze Tamás utca 19. 
  • Gyöngyös vasútállomás

 

