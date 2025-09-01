52 perce
Nem jutott el Gyöngyösre a hétfői vonat, érkezik a felmentősereg
Több gyöngyösi vonatnak változik az a menetrendje. A MÁV újra pótlóbuszokat küld.
A MÁV változásról szóló menetrendinformációt tett közzé hétfő délelőtt. A Kőbánya felsőről 10:32-kor Gyöngyösre induló Mátra InterRégió (IR 3014) 40 perces késéssel, csak Hatvanig közlekedik. Utasait átszállították a fél órával későbbi Agria InterRégióra (IR 544) mellyel Vámosgyörkig utazhatnak, ahonnan pótlóbusszal juthatnak el Gyöngyösre.
A Gyöngyösről 12:08-kor Kőbánya felsőre induló Mátra InterRégió (IR 3035) csak Hatvantól közlekedik. Utasai pótlóbusszal utazhatnak Vámosgyörkig, ahonnan a fél órával későbbi Agria InterRégióval utazhatnak - írták.
A Vámosgyörk - Gyöngyös közötti pótlóbuszok az alábbi megállókban állnak meg:
- Vámosgyörk vasútállomás
- Gyöngyöshalász, autóbusz-forduló
- Gyöngyös, Esze Tamás utca 19.
- Gyöngyös vasútállomás
