Privát atombunker jár a gyöngyösi ház mellé – most eladó a hely, aminek a létezéséről sem tudtál + fotók
A felszínen nem látszik, de a föld alatt félezer négyzetméternyi labirintus húzódik. Családoknak, vagy politikusoknak is jó ötlet lehet a Gyöngyös melletti atombunker.
Az egyik ingatlanközvetítő egy olyan gyöngyösi telket kínál, amelyen még egy atombunker is található. Az eladó ingatlan egy város széli telek, amelyen áll egy felújított apartman, garázs és családi ház is, amelyek alapterülete 120 négyzetméter. Az igazi attrakció azonban a föld alatt van, és mérete meghaladja a föld feletti épületekét, ugyanis egy 500 négyzetméteres építményről van szó, amely hat méterre van a föld alatt. A hirdetés szerint az 1980-as évek elején épült komplexum hadi és telekommunikációs feladatokat is ellátott korábban, azonban azóta magánkézbe került. Most egyébként 297 millió forintért hirdetik a területet, 2014-ben még 65 millió forintért hirdették, igaz, azóta fölmentek az ingatlanárak és a felszíni épületet is felújították.
A hirdető szerint világjárvány, háború estére is alkalmas, de extrém kalandpark, szabadulószoba, vagy politikusi búvóhelynek is alkalmas az ingatlan.
Eladó egy atombunker Gyöngyös mellettFotók: Otthon Centrum
