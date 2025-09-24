szeptember 24., szerda

Világvége

1 órája

Privát atombunker jár a gyöngyösi ház mellé – most eladó a hely, aminek a létezéséről sem tudtál + fotók

Címkék#Eladó ingatlan#ingatlan#eladó

A felszínen nem látszik, de a föld alatt félezer négyzetméternyi labirintus húzódik. Családoknak, vagy politikusoknak is jó ötlet lehet a Gyöngyös melletti atombunker.

Tóth Balázs

Az egyik ingatlanközvetítő egy olyan gyöngyösi telket kínál, amelyen még egy atombunker is található. Az eladó ingatlan egy város széli telek, amelyen áll egy felújított apartman, garázs és családi ház is, amelyek alapterülete 120 négyzetméter. Az igazi attrakció azonban a föld alatt van, és mérete meghaladja a föld feletti épületekét, ugyanis egy 500 négyzetméteres építményről van szó, amely hat méterre van a föld alatt. A hirdetés szerint az 1980-as évek elején épült komplexum hadi és telekommunikációs feladatokat is ellátott korábban, azonban azóta magánkézbe került. Most egyébként 297 millió forintért hirdetik a területet, 2014-ben még 65 millió forintért hirdették, igaz, azóta fölmentek az ingatlanárak és a felszíni épületet is felújították.

Az atombunker korábban kommunikációs célokat szolgált, ma magántulajdonban van
Az atombunker korábban kommunikációs célokat szolgált, ma magántulajdonban van
Forrás: Otthon Centrum

A hirdető szerint világjárvány, háború estére is alkalmas, de extrém kalandpark, szabadulószoba, vagy politikusi búvóhelynek is alkalmas az ingatlan.

Eladó egy atombunker Gyöngyös mellett

Fotók: Otthon Centrum

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
