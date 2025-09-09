szeptember 9., kedd

Gyöngyösi campus

Ha ezen a vizsgán buksz, semmi következménye nem lesz

Címkék#próbavizsga#MATE#Károly Róbert Campus Gyöngyösi Nyelvvizsga Centrum#nyelvvizsga

A szeptember 26-i Kutatók Éjszakáján a regisztrált jelentkezők ingyenesen tesztelhetik a nyelvtudásukat a gyöngyösi campuson. A próbanyelvvizsga jelentkezési határideje szeptember 24., illetve a létszám betelte.

Szabó István

Ingyenes próbanyelvvizsga lehetőségét hirdette meg a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gyöngyösi Károly Róbert Campusán a Gyöngyösi Nyelvvizsga Centrum a Kutatók Éjszakája 2025 programjában, hívta fel portálunk figyelmét Nagy Réka, a gyöngyösi campus kommunikációs munkatársa. Közlése szerint szeptember 24-én 12 óráig lehet jelentkezni a szeptember 26-án sorra kerülő felmérésekre.

A próbanyelvvizsga szeptember 26-án ingyenes lesz a gyöngyösi campuson
A próbanyelvvizsga szeptember 26-án ingyenes lesz a gyöngyösi campuson
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

Jelentkezni a következő próbavizsgákra lehet:

Írásbeli
- a MATE és a The European Language Certificates (TELC) együttműködésében TELC B1, B2, C1 szintek angol és német nyelven, írásbeli rész. A próbavizsga kezdési ideje szeptember 26., 17 óra 30 perc, az időtartama 150 perc, legfeljebb 40-en jelentkezhetnek. 

Szóbeli

- a MATE és LanguageCert együttműködésében B2, C1 angol szóbeli vizsga, szeptember 26-án 18 órakor kezdődik, és maximum 9-en jelentkezhetnek rá. 

A próbanyelvvizsga jelentkezési határideje szeptember 24.

Nagy Réka arról is tájékoztatott, hogy a jelentkezőket a jelentkezési idő sorrendjében regisztrálja a Gyöngyösi Nyelvvizsgacentrum. Jelentkezni a vizsga nyelvének, szintjének, a vizsga nevének és a jelentkező elérhetőségének megjelölésével lehet e-mailben a [email protected] címen. További információkat a jelentkezők e-mailben kapnak.

A gyöngyösi campuson nem ez lesz az első alkalom, hogy a nyelvvizsgára készülők ingyenesen lemérhetik, hol állnak éppen egy idegen nyelv elsajátításával. A Gyöngyösi Nyelvvizsga Centruma tavaly márciusban is lehetőséget nyújtott a középfok (B2), illetve a felsőfok (C1) próbavizsgákra. Akkor az írásbeli és a labor – hallásértés – feladatok voltak kipróbálhatók. A cél tavaly is az volt, hogy a nyelvtanulók hitelesen felmérhessék nyelvtudásukat.

 


 

