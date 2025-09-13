szeptember 13., szombat

A születés csodája

Elragadó cukiságok születtek a gyöngyösi állatkertben – hamarosan te is találkozhatsz velük

Új jövevények születtek a Gyöngyösi Állatkertben pénteken. A kíváncsi látogatók két alkalommal is megtekinthetik a kölyköket.

A Gyöngyösi Állatkertben pénteken negyedik alkalommal születtek puma babák. Bella, a nőstény puma idén már 2 életerős csöppséget hozott a világra. A kölykök már elmúltak egy hónaposak.

A Gyöngyösi Állatkertbe pénteken negyedik alkalommal születtek puma babák.
Forrás: Gyöngyösi Állatkert / Facebook

Bellának korábban mindig csak egy kölyke fogant, azonban pénteken egy bájos testvérpár várta az állatkert dolgozóit a reggeli ellenőrzés alkalmával. A kis jövevények egyelőre nem látogathatóak, azonban két időpontot is közzétett az állatkert Facebook oldala, amikor bepillantást nyerhetsz a kicsik életébe, mutatjuk, melyek azok - olvasható a Gyöngyösi Állatkert Facebook oldalán.

Szeptember 20., szombat

A gondozók általános testsúly ellenőrzést végeznek a kis állatokon szombaton, 11:00-kor, amely megtekinthető lesz. Ezt követően csapnak egy "Gender party-t" ahol felfedik a kölykök nemét és mindenkinek lehetősége lesz a helyszínen voksolni, mi legyen a nevük.

Gender party-t szerveznek a kis pumáknak
Forrás: Gyöngyösi Állatkert / Facebook

Szeptember 23., kedd

Délelőtt 11:00-kor a kölykök oltást és microchippet kapnak az állatorvostól, amely szintén nyilvános lesz, ez alkalomra várják a sajtó munkatársait is.

Fontos

A kölyök pumák nem simogathatóak, nem érinthetőek, mindkét alkalommal csak szemlélni lehet őket és a velük/rajtuk végzett tevékenységet! A látogatók közben egy rövid szöveges tájékoztatóját hallhatnak. A két kölyök a második oltásukat követően lesznek majd a kifutón láthatók, amelynek időpontját a dolgozók fel fogják tüntetni az állatkert közösségi oldalán.
Legutóbb arról számoltunk be, hogy Barron, a Gyöngyösi Állatkert ifjú pumalegénye elköltözött a Mátraaljáról. Barron 2024. szeptember 22-én született a maátraaljai állatkertben Bella harmadik kölykeként. Tavaly decemberben portálunk is meglátogatta a pumafiúcskát, aki akkor még az anyja háta mögé húzódva méregetett bennünket félénk kíváncsisággal. 

 

 

