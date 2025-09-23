szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Oltást kaptak

2 órája

A vasgyúró pumakölyköknek meg se kottyant a szuri, de jelezték, nem lehet velük packázni

Címkék#pumakölyök#Gyöngyösi Állatkertben#állatorvos#oltás

Beoltották a Gyöngyösi Állatkert pumaikreit. A pumakölykök a második oltásuk után lesznek láthatóak a kifutójukban.

Szabó István

A Gyöngyösi Állatkertben született pumakölykök kedden átestek az első védőoltásukon.

A pumakölykök oltását dr. Kertész Péter állatorvos (balról) végezte el
A pumakölykök oltását dr. Kertész Péter állatorvos (balról) végezte el
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

Portálunkon már beszámoltunk arról, hogy a mátraalji állatparkban immár 4. alkalommal született puma, ezúttal Bella két kölyöknek adott életet. A 8 éves nőstény pumának korábban mindig csak egy kölyke fogant az apaállat, a 10 éves Baku révén. Szombaton először voltak láthatóak a látogatók számára az augusztusban született kölykök, amikor is kiderült, hogy mindketten fiúk, a közönségszavazáson pedig a Bitah és Bayou nevet kapták.

A pumakölykök oltását is hatalmas érdeklődés kísérte

A keddi nyilvános oltásokat ismét hatalmas látogatói érdeklődés övezte. Két óvodás csoport is érkezett a nagy eseményre, az egyik Egerből zarándokolt el a mátraalji állatparkba. A vakcinákat dr. Kertész Péter állatorvos adta be a pumafivéreknek, akik jobbára jól tűrték a tömeget és a gyors szurit, de azért voltak tiltakozó pillanataik is. Ilyenkor megmutatták, hogy nem lehet velük packázni, villantak a fogaik és a karmaik is.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Testsúlymérésre is sor került, s mint kiderült, már mindketten jócskán túl vannak a 3000 grammon. Bella még anyatejjel táplálja őket, de már lassan megismerteti a kölykeit a hússal is. Bitah és Bayou a nyílt színen tett villámlátogatásuk után visszavonultak. A nagyközönség a kifutójukban majd a második oltásuk után láthatja őket.

Babapumák láthatóak a Gyöngyösi Állatkertben, oltást és microchippet kaptak

Fotók: Czímer Tamás

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu