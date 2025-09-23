A vasgyúró pumakölyköknek meg se kottyant a szuri, de jelezték, nem lehet velük packázni

A Gyöngyösi Állatkertben született pumakölykök kedden átestek az első védőoltásukon.

A pumakölykök oltását dr. Kertész Péter állatorvos (balról) végezte el

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

Portálunkon már beszámoltunk arról, hogy a mátraalji állatparkban immár 4. alkalommal született puma, ezúttal Bella két kölyöknek adott életet. A 8 éves nőstény pumának korábban mindig csak egy kölyke fogant az apaállat, a 10 éves Baku révén. Szombaton először voltak láthatóak a látogatók számára az augusztusban született kölykök, amikor is kiderült, hogy mindketten fiúk, a közönségszavazáson pedig a Bitah és Bayou nevet kapták.

A pumakölykök oltását is hatalmas érdeklődés kísérte

A keddi nyilvános oltásokat ismét hatalmas látogatói érdeklődés övezte. Két óvodás csoport is érkezett a nagy eseményre, az egyik Egerből zarándokolt el a mátraalji állatparkba. A vakcinákat dr. Kertész Péter állatorvos adta be a pumafivéreknek, akik jobbára jól tűrték a tömeget és a gyors szurit, de azért voltak tiltakozó pillanataik is. Ilyenkor megmutatták, hogy nem lehet velük packázni, villantak a fogaik és a karmaik is.

Testsúlymérésre is sor került, s mint kiderült, már mindketten jócskán túl vannak a 3000 grammon. Bella még anyatejjel táplálja őket, de már lassan megismerteti a kölykeit a hússal is. Bitah és Bayou a nyílt színen tett villámlátogatásuk után visszavonultak. A nagyközönség a kifutójukban majd a második oltásuk után láthatja őket.