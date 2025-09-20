Cuki pumaikrek mutatkoztak be Gyöngyösön – nevet is kaptak - fotókkal

Szombaton először volt látható a látogatók számára a két augusztusban született pumakölyök a Gyöngyösi Állatkertben. A PuMatiné elnevezésű délelőttön testsúlymérés, a kölykök nemének megállapítása, valamint a névadás volt a program.

Pumakölyök névadó a Gyöngyösi Állatkertben - az augusztusban született fiúpumák a Bitah és a Bayou nevet kapták a látogatóktól

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

Portálunkon már beszámoltunk arról, hogy a mátraalji állatparkban immár 4. alkalommal született puma, ezúttal Bella két kölyöknek adott életet. A 8 éves nőstény pumának korábban mindig csak egy kölyke fogant az apaállat, a 10 éves Baku révén.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az élénk érdeklődés mellett lezajlott testsúlymérés során kiderül, hogy szépen cseperedtek a kölykök a legutóbbi mérés óta. Az egyikük 2620 grammról 2700-ra növekedett, míg a másikuk igazán nagyor "robbantott", hiszen a legutóbbi ellenőrzés még 2560 grammos volt, most pedig elérte a 3000 grammot. A következő, még izgalmasabb programpont a testvérek nemének látványos nyilvánosságra hozatala volt. Miután mindkét patronból kék színű füst gomolygott elő, nyilvánvalóvá vált, hogy fivérekról van szó, így aztán nekik kellett nevet adni.