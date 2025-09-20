szeptember 20., szombat

Állati névadó!

3 órája

Cuki pumaikrek mutatkoztak be Gyöngyösön – nevet is kaptak - fotókkal

Címkék#gyöngyösi állatkert#névadó#pumakölyök

Közösségi keresztelőn kaptak nevet az augusztusban született pumák a Gyöngyösi Állatkertben. A pumakölyök testvérek a második oltásuk után lesznek majd láthatók a kifutójukban.

Szabó István

Szombaton először volt látható a látogatók számára a két augusztusban született pumakölyök a Gyöngyösi Állatkertben. A PuMatiné elnevezésű délelőttön testsúlymérés, a kölykök nemének megállapítása, valamint a névadás volt a program.

Pumakölyök névadó a Gyöngyösi Állatkertben - az augusztusban született fiúpumák a Bitah és a Bayou nevet kapták a látogatóktól
Pumakölyök névadó a Gyöngyösi Állatkertben - az augusztusban született fiúpumák a Bitah és a Bayou nevet kapták a látogatóktól
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

Portálunkon már beszámoltunk arról, hogy a mátraalji állatparkban immár 4. alkalommal született puma, ezúttal Bella két kölyöknek adott életet. A 8 éves nőstény pumának korábban mindig csak egy kölyke fogant az apaállat, a 10 éves Baku révén. 

Az élénk érdeklődés mellett lezajlott testsúlymérés során kiderül, hogy szépen cseperedtek a kölykök a legutóbbi mérés óta. Az egyikük 2620 grammról 2700-ra növekedett, míg a másikuk igazán nagyor "robbantott", hiszen a legutóbbi ellenőrzés még 2560 grammos volt, most pedig elérte a 3000 grammot. A következő, még izgalmasabb programpont a testvérek nemének látványos nyilvánosságra hozatala volt. Miután mindkét patronból kék színű füst gomolygott elő, nyilvánvalóvá vált, hogy fivérekról van szó, így aztán nekik kellett nevet adni.

Pumakölyök névadó a hagyományok szerint

Hagyományosan csak B-kezdőbetűs nevek jöhettek szóba a szüleik neve okán. Akármilyen nevet nem választhatott a közönség, hiszen a névnek kapcsolatban kell állnia a pumák eredeti élőhelyével, ezek a nagymacskák pedig Észak-Amerikában őshonosak. Minden megváltott belépőjegy után járó blokk egy szavazatnak számított, az egyik dobozon Bitah és Bayou, a másikon a Bredy és Bryce nevekre lehetett voksolni. Előbbi névpár 24:15 arányban tetszett jobban a látogatóknak. 

A kis jövevények egyelőre nem látogathatóak, szombaton is csak megszemlélni lehetett őket, még simogatni sem. A két kölyökfiú a második oltást követően lesz majd a kifutón látható, amely időpontot az állatkert fel fogja tüntetni a Facebook-oldalán.

Babapumák születtek a Gyöngyösi Állatkertben

Fotók: Czímer Tamás/heol.hu

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
