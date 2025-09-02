Védd a házad és az értékeidet, sajnos már Hevesben is készülni kell ezekre a bosszantó betolakodókra

A családi házakban élők között bizonyára kevés az olyan ember, aki ne szembesült volna még a rágcsálók okozta problémával, kiváltképp akkor, mikor az időjárás hűvösebbre fordul. Megjelenhetnek a portákon a tavaszt és a nyarat a szabad földön töltő állatok, akiknek jelenléte még épp elviselhető is lenne – ha nem jelentene nagy kockázatot az értékeinkre. Megrágott kábelek, zsákok, adott esetben élelmiszerek jelezhetik: nem kívánt vendégek érkeztek az ingatlanok valamely részébe.

A rágcsálók megjelenése ellen több tényező együttes ellenőrzésével is védekezhetünk, de ha mégis megjelennek a portán a nem kívánt vendégek, akkor sincs minden veszve. Képünk illusztráció

Fotó: Rákóczy Ádám

– A legjobb védekezés a megelőzés, mely az épület bizonyos hiányosságainak megszüntetésével, és a behatolási kapuk, nyílászárók átvizsgálásával kezdődik. Alapszabály, hogy először a rágcsálók alternatív táplálékforrását kell megszüntetni, például a háziállatok takarmányozására szánt eledelt zárt edényekben szükséges tartani. Ne hagyjuk soha figyelmen kívül azt a körülményt, hogy azon a területen, ahol a rágcsálók egyszer már megjelentek és elszaporodtak, ott esélye van az újbóli megtelepedésüknek is – bocsátotta előre Berta Péter, az egri kártevő mentesítéssel foglalkozó cég, a Hetox Kft. ügyvezetője.

A megelőzésben mechanikai-, fizikai-, elektromos riasztó készülékek, illetve a biológia-, élettani módszereken kívül nagy jelentősége van az általános higiéniai rendszabályok betartásának is. A hanghatáson alapuló ultrahangos, elektromos riasztó készülékek a szakember tapasztalatai szerint hatástalanok, használatuk nem javasolt.

Ha mégis megjelennek a rágcsálók, akkor sincs minden veszve

Az irtás történhet fizikai vagy vegyi technológiával, illetve ezek kombinációjával egyaránt. A fizikai módszerek között is széles a választék, s a rágcsálók tömeges megjelenésénél mérgezett csalétkes kezelést kell végezni. Számtalan típusú irtószer már elérhető a nagyobb áruházakban és mezőgazdasági boltokban is.