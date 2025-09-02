31 perce
Védd a házad és az értékeidet, sajnos már Hevesben is készülni kell ezekre a bosszantó betolakodókra
Ha a nyárnak vége, s beköszönt a hűvösebb időjárás, számítanunk kell arra, hogy a rágcsálók is megjelenhetnek az ingatlanokban. Az őszi hideg idő beköszöntével ugyanis ezek az állatok is meleg, fagymentes helyet keresnek, ahol átvészelhetik a zord hónapokat. Számtalan megoldást kínálnak például az internet kimeríthetetlen bugyrai a nem kívánt "lakók" távol tartására, melyek hatékonysága sokszor megkérdőjelezhető.
A családi házakban élők között bizonyára kevés az olyan ember, aki ne szembesült volna még a rágcsálók okozta problémával, kiváltképp akkor, mikor az időjárás hűvösebbre fordul. Megjelenhetnek a portákon a tavaszt és a nyarat a szabad földön töltő állatok, akiknek jelenléte még épp elviselhető is lenne – ha nem jelentene nagy kockázatot az értékeinkre. Megrágott kábelek, zsákok, adott esetben élelmiszerek jelezhetik: nem kívánt vendégek érkeztek az ingatlanok valamely részébe.
– A legjobb védekezés a megelőzés, mely az épület bizonyos hiányosságainak megszüntetésével, és a behatolási kapuk, nyílászárók átvizsgálásával kezdődik. Alapszabály, hogy először a rágcsálók alternatív táplálékforrását kell megszüntetni, például a háziállatok takarmányozására szánt eledelt zárt edényekben szükséges tartani. Ne hagyjuk soha figyelmen kívül azt a körülményt, hogy azon a területen, ahol a rágcsálók egyszer már megjelentek és elszaporodtak, ott esélye van az újbóli megtelepedésüknek is – bocsátotta előre Berta Péter, az egri kártevő mentesítéssel foglalkozó cég, a Hetox Kft. ügyvezetője.
A megelőzésben mechanikai-, fizikai-, elektromos riasztó készülékek, illetve a biológia-, élettani módszereken kívül nagy jelentősége van az általános higiéniai rendszabályok betartásának is. A hanghatáson alapuló ultrahangos, elektromos riasztó készülékek a szakember tapasztalatai szerint hatástalanok, használatuk nem javasolt.
Ha mégis megjelennek a rágcsálók, akkor sincs minden veszve
Az irtás történhet fizikai vagy vegyi technológiával, illetve ezek kombinációjával egyaránt. A fizikai módszerek között is széles a választék, s a rágcsálók tömeges megjelenésénél mérgezett csalétkes kezelést kell végezni. Számtalan típusú irtószer már elérhető a nagyobb áruházakban és mezőgazdasági boltokban is.
– A rágcsálóirtó szerek szinte kivétel nélkül véralvadásgátló hatóanyagot tartalmazó készítmények, melyek az állatokra az elfogyasztásukat követő 3-5 nappal később lesznek hatással. Az irtószerek kihelyezése kizárólag erre a célra gyártott etetőszerelvényekben lehetséges, melyben a csalétek rögzítve van, ezzel megakadályozva azt, hogy a házi-, és a haszonállatok hozzáférjenek a méreghez. A szerelvényeket minden esetben szorosan a fal mellé a potenciális behatolási helyek környékére, és a vonulási utak mentén kell kihelyezni. Amennyiben a rágcsálók jelenlétét 2 héten belül nem sikerül megszüntetni, mindenképpen vegye igénybe kártevőirtó szakvállalkozás segítségét, amely sok szempontból hatékonyabb, nagyobb hatóanyag tartalmú irtószerek alkalmazásával veszi fel a harcot a rágcsálók ellen – foglalta össze a szakember.
– Nálunk is megjelennek néha egerek, családi házban élünk, így tulajdonképpen nem is szabad ezen csodálkozni: a melléképületeink valamelyikébe szoktak betelepedni. Megmondom őszintén, én élve-fogó csapdával gyűjtöm őket össze és engedem szabadon a begyűjtött példányokat lakott területen kívül. Képtelen volnék megölni őket, ahogy tulajdonképpen semmi olyan kártevőt, rovart sem, amelyik a családom testi épségére, vagy az értékeinkre nem jelent közvetlen veszélyt – mondta el lapunk kérdésére egy Ostoroson élő olvasónk.
– Augusztus közepén vettük észre, hogy egereink vannak, mikor több ajtó is nyitva volt. Az egyik délután beszaladt egy fiatal egér, amit láttunk, aztán észrevettünk még párat közülük odabenn. Rájuk gyorsan fedőt raktunk, alácsúsztattunk egy kartonlapot és úgy vittük ki őket a házból – mesélte el egerésző tapasztalatait az egri Bálint. Az alábbi fotót is ő készítette az egyik betolakodóról:
