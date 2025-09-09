Rangos elismerésben részesült az egri kórház munkatársa

A Miskolci Egyetem Szenátusa rangos kitüntetéssel ismerte el Ózsvári Natália, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház vezető gyógytornászának munkáját. A kitüntetést az egyetem Kitüntetésátadó Ünnepi Szenátusi Ülésén adták át.

Ózsvári Natália „A Miskolci Egyetem Kiemelt Támogatója” elismerésben részesült, melyet a gyógytornász hallgatók gyakorlati képzésének megvalósításáért végzett munkája elismeréseként ítéltek oda - írja a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház.

A kórház büszkén gratulált munkatársának a megtisztelő díjhoz.