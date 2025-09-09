szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Díj

Rangos elismerésben részesült az egri kórház munkatársa

Címkék#Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház#Miskolci Egyetem Szenátus#Ózsvári Natália#díj

Rangos elismerést kapott a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház egyik munkatársa. Ózsvári Natália a Miskolci Egyetemtől vehette át a kitüntetést.

Rangos elismerésben részesült Ózsvári Natália, a Markhot Ferenc Kórház munkatársa

Forrás: Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház / Facebook

A Miskolci Egyetem Szenátusa rangos kitüntetéssel ismerte el Ózsvári Natália, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház vezető gyógytornászának munkáját. A kitüntetést az egyetem Kitüntetésátadó Ünnepi Szenátusi Ülésén adták át.

Ózsvári Natália „A Miskolci Egyetem Kiemelt Támogatója” elismerésben részesült, melyet a gyógytornász hallgatók gyakorlati képzésének megvalósításáért végzett munkája elismeréseként ítéltek oda - írja a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház.

A kórház büszkén gratulált munkatársának a megtisztelő díjhoz.

 

 

