1 órája
Forgalomkorlátozásokra és lezárásokra kell számítani vasárnap Egerben
Forgalmi változásokat vezetnek be a Petőfi tér környékén vasárnap. A vásártéren reggeltől régiségvásárt rendeznek.
Augusztus 21-én régiségvásárt rendeznek a Petőfi téren. A vásártér megnyitása miatt szeptember 21-én ideiglenes forgalmi rend lép életbe a környéken – számolt be róla a Eger Város Hivatalos Oldala.
Az életbe lépő forgalomkorlátozások:
• „Behajtani tilos” táblák kerülnek kihelyezésre:
– a Petőfi téren, a Frank Tivadar utca felől,
– a Petőfi téren, a Gólya utca felől,
– a Frank Tivadar utcában, a Bárány és a Bitskey uszoda sarkánál.
• Az Almagyar köz, Almagyar utca felőli oldalán „Zsákutca” és „Behajtani tilos – kivéve az Almagyar köz és Gólya utca lakói részére” táblák lesznek elhelyezve.
• A téren – az előre kijelölt – parkolókat szombaton este lezárják
Az egri önkormányzat a forgalmi változások miatt a közlekedők türelmét és fokozott figyelmét kéri.
