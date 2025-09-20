szeptember 20., szombat

Régiségvásár

1 órája

Forgalomkorlátozásokra és lezárásokra kell számítani vasárnap Egerben

Forgalmi változásokat vezetnek be a Petőfi tér környékén vasárnap. A vásártéren reggeltől régiségvásárt rendeznek.

Augusztus 21-én régiségvásárt rendeznek a Petőfi téren. A vásártér megnyitása miatt szeptember 21-én ideiglenes forgalmi rend lép életbe a környéken – számolt be róla a Eger Város Hivatalos Oldala.

Új helyen rendezik meg a régiségvásárt Egerben.
Az életbe lépő forgalomkorlátozások:

• „Behajtani tilos” táblák kerülnek kihelyezésre:

– a Petőfi téren, a Frank Tivadar utca felől,

– a Petőfi téren, a Gólya utca felől,

– a Frank Tivadar utcában, a Bárány és a Bitskey uszoda sarkánál.

• Az Almagyar köz, Almagyar utca felőli oldalán „Zsákutca” és „Behajtani tilos – kivéve az Almagyar köz és Gólya utca lakói részére” táblák lesznek elhelyezve.

• A téren – az előre kijelölt – parkolókat szombaton este lezárják

Az egri önkormányzat a forgalmi változások miatt a közlekedők türelmét és fokozott figyelmét kéri. 

 

