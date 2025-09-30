1 órája
A magyar világbajnok is Egerben volt – sőt, az idei verseny szervezésében is részt vállalt + galéria
A Rejtvényfejtők Országos Egyesülete 2025. szeptember 21-e és 28-a között Egerben rendezte meg a 18. Sudoku- és a 32. Rejtvényfejtő-világbajnokságot a Hotel Eger & Parkban, amelyen 40 ország közel 400 résztvevője képviselte saját hazáját. Hazánk már több alkalommal is érmes helyezést el a világbajnokságokon, idén pedig ismét mi láttuk vendégül a világ legjobb logikájú rejtvényfejtőit.
A világversenyen olyan nyelv- és kultúra semleges rejtvényeket kellett a játékosoknak megfejteni, amiben nem jelentett előnyt a nyelvtudás. Mi magyarok is jól szerepelünk ebben a szellemi sportban, már négy alkalommal voltunk csapatban bronzérmesek, egyéniben pedig van arany- és ezüstérmünk is. A magyar világbajnok Madarassy Pál idén a feladványok készítésében és a szervezésben vállalt fő szerepet.
– De nem csak a nemzetközi versenyzőkre gondoltunk, hiszen 2025. szeptember 28-án (vasárnap) egyéni keresztrejtvényfejtő-versennyel ünnepeltük az első magyar keresztrejtvény megjelenésének centenáriumát – áll a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.
Az országos versenyt a világbajnoksággal egy helyszínen rendezték meg, ugyanazokban a versenytermekben mérhették össze tudásukat a magyar keresztrejtvényfejtők, ahol egy nappal korábban még a logikai rejtvények legjobbjai küzdöttek a világbajnoki címért.
A versenyt négy eltérő nehézségű kategóriában hirdették meg (kezdő, haladó, mesterjelölt, mester), így kezdőket is vártak, akik első alkalommal szeretnék kipróbálni a tudásukat egy keresztrejtvényfejtő-versenyen. A résztvevőknek két óra állt rendelkezésükre, hogy papíron, ceruzán és radíron kívül más segédeszközt nem használva megfejtsenek két-két keresztrejtvényt. A kevesebb hibát ejtők és a gyorsabban fejtők előrébb kerültek a ranglistán, melynek dobogós helyezettjei tárgynyereményeket kaptak.
A rendezvény másnapján egy igazi hungarikumnak mondható verseny kezdődött Egerben, az immár 22. alkalommal megrendezett 24 órás rejtvénybajnokság. Szombat reggel 9 órától vasárnap reggel 9 óráig 4 kontinens 25 országának 135 versenyzője mérte össze ennek keretében nem csak szellemi, hanem fizikai állóképességét is.
A rejtvényfejtő bajnokságok helyezettjei
A brit Freddie Hand lett az új világelső, aki a sorozatban három éve veretlen japán Ken Endót győzte le. A japán versenyző ezüstérmet kapott, a bronzérmet az amerikai Walker Anderson szerezte meg. Csapatban az Egyesült Államok mögött a japánok és a németek végeztek. A legjobb hazai versenyzők, Németh Zoltán vezetésével ezúttal a rejtvényeket készítették a játékosoknak, így a magyar csapat tartalékos összeállításban - Jakab Annamária, Ludányi Anita, Kovács Benedek, Gáspár Attila - a 67 csapat közül a 35. helyezést szerezte meg, egyéniben is a mezőny középső harmadában végeztek.
A jövő évi világbajnokságot 2026 októberében, az indiai Kalkuttában rendezik meg, a magyar válogatott kiválasztása jövő év tavasszal kezdődik meg.
Addig is a résztvevők egy különleges, csak Magyarországon megrendezésre kerülő versenyen, a 24 órás rejtvénybajnokságon tehetik próbára nem csak szellemi, hanem fizikai állóképességüket. Most hétfő reggel 9 órától kedd reggel 9 óráig, 10-20 perces szünetekkel, 100 perces fordulókon mérkőznek meg egymással a világ legjobb logikai rejtvényfejtői.
Sudoku- és 32. Rejtvényfejtő-világbajnokságFotók: Huszár Márk / Heol.hu
