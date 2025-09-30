A magyar világbajnok is Egerben volt – sőt, az idei verseny szervezésében is részt vállalt + galéria

A világversenyen olyan nyelv- és kultúra semleges rejtvényeket kellett a játékosoknak megfejteni, amiben nem jelentett előnyt a nyelvtudás. Mi magyarok is jól szerepelünk ebben a szellemi sportban, már négy alkalommal voltunk csapatban bronzérmesek, egyéniben pedig van arany- és ezüstérmünk is. A magyar világbajnok Madarassy Pál idén a feladványok készítésében és a szervezésben vállalt fő szerepet.

Egerben tartották a 18. Sudoku- és a 32. Rejtvényfejtő-világbajnokságot

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

– De nem csak a nemzetközi versenyzőkre gondoltunk, hiszen 2025. szeptember 28-án (vasárnap) egyéni keresztrejtvényfejtő-versennyel ünnepeltük az első magyar keresztrejtvény megjelenésének centenáriumát – áll a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

Az országos versenyt a világbajnoksággal egy helyszínen rendezték meg, ugyanazokban a versenytermekben mérhették össze tudásukat a magyar keresztrejtvényfejtők, ahol egy nappal korábban még a logikai rejtvények legjobbjai küzdöttek a világbajnoki címért.

A versenyt négy eltérő nehézségű kategóriában hirdették meg (kezdő, haladó, mesterjelölt, mester), így kezdőket is vártak, akik első alkalommal szeretnék kipróbálni a tudásukat egy keresztrejtvényfejtő-versenyen. A résztvevőknek két óra állt rendelkezésükre, hogy papíron, ceruzán és radíron kívül más segédeszközt nem használva megfejtsenek két-két keresztrejtvényt. A kevesebb hibát ejtők és a gyorsabban fejtők előrébb kerültek a ranglistán, melynek dobogós helyezettjei tárgynyereményeket kaptak.

A rendezvény másnapján egy igazi hungarikumnak mondható verseny kezdődött Egerben, az immár 22. alkalommal megrendezett 24 órás rejtvénybajnokság. Szombat reggel 9 órától vasárnap reggel 9 óráig 4 kontinens 25 országának 135 versenyzője mérte össze ennek keretében nem csak szellemi, hanem fizikai állóképességét is.

A rejtvényfejtő bajnokságok helyezettjei

A brit Freddie Hand lett az új világelső, aki a sorozatban három éve veretlen japán Ken Endót győzte le. A japán versenyző ezüstérmet kapott, a bronzérmet az amerikai Walker Anderson szerezte meg. Csapatban az Egyesült Államok mögött a japánok és a németek végeztek. A legjobb hazai versenyzők, Németh Zoltán vezetésével ezúttal a rejtvényeket készítették a játékosoknak, így a magyar csapat tartalékos összeállításban - Jakab Annamária, Ludányi Anita, Kovács Benedek, Gáspár Attila - a 67 csapat közül a 35. helyezést szerezte meg, egyéniben is a mezőny középső harmadában végeztek.