Eger lett a rejtvény fővárosa: világbajnokságok és jubileumi verseny egy helyen + fotók

Vasárnap kezdődött a 18. Szudoku- és 32. Rejtvényfejtő-világbajnokság Egerben, most vasárnap pedig egyéni keresztrejtvényfejtő-versennyel, valamint egy 24 órás versennyel ünneplik az első magyar keresztrejtvény megjelenésének centenáriumát. A világbajnokságon 40 ország közel 400 résztvevője képviseli hazáját.

Több száz versenyző érkezett Egerbe a 18. Szudoku- és 32. Rejtvényfejtő-világbajnokságra Fotó: Huszár Márk

István György főszervező elmondta, a magyarok jól szerepelnek ebben a szellemi sportban, már öt alkalommal voltak csapatban bronzérmesek, egyéniben pedig nyertek arany- és ezüstérmet is. A magyar világbajnok Madarassy Pál idén a feladványok készítésében és a szervezésben vállalt fő szerepet, a helyszínen vele is lehet találkozni.

– A két világbajnokság után, szeptember 28-án, vasárnap egyéni keresztrejtvényfejtő-versennyel ünneplik az első magyar keresztrejtvény megjelenésének centenáriumát. A versenyt négy eltérő nehézségű – kezdő, haladó, mesterjelölt és mester – kategóriában hirdettük meg, így arra újoncokat is várunk, akik első alkalommal szeretnék próbára tenni a tudásukat egy keresztrejtvényfejtő-versenyen. A résztvevőknek két óra áll rendelkezésükre, hogy megfejtsenek két-két keresztrejtvényt – mondta.