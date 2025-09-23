2 órája
Eger lett a rejtvény fővárosa: világbajnokságok és jubileumi verseny egy helyen + fotók
Eger tíz napra a rejtvények fővárosává vált. A 18. Szudoku- és a 32. Rejtvényfejtő-világbajnokság mellett a magyar keresztrejtvény megjelenésének századik évfordulóját is ünneplik, a programot pedig egy 24 órás rejtvénymaraton koronázza meg.
Vasárnap kezdődött a 18. Szudoku- és 32. Rejtvényfejtő-világbajnokság Egerben, most vasárnap pedig egyéni keresztrejtvényfejtő-versennyel, valamint egy 24 órás versennyel ünneplik az első magyar keresztrejtvény megjelenésének centenáriumát. A világbajnokságon 40 ország közel 400 résztvevője képviseli hazáját.
István György főszervező elmondta, a magyarok jól szerepelnek ebben a szellemi sportban, már öt alkalommal voltak csapatban bronzérmesek, egyéniben pedig nyertek arany- és ezüstérmet is. A magyar világbajnok Madarassy Pál idén a feladványok készítésében és a szervezésben vállalt fő szerepet, a helyszínen vele is lehet találkozni.
– A két világbajnokság után, szeptember 28-án, vasárnap egyéni keresztrejtvényfejtő-versennyel ünneplik az első magyar keresztrejtvény megjelenésének centenáriumát. A versenyt négy eltérő nehézségű – kezdő, haladó, mesterjelölt és mester – kategóriában hirdettük meg, így arra újoncokat is várunk, akik első alkalommal szeretnék próbára tenni a tudásukat egy keresztrejtvényfejtő-versenyen. A résztvevőknek két óra áll rendelkezésükre, hogy megfejtsenek két-két keresztrejtvényt – mondta.
A tíznapos monstre rendezvény utolsó két napján egy igazi hungarikumnak mondható versenyt is tartanak Egerben, immár 22. alkalommal rendezik meg a 24 órás rejtvénybajnokságot, amelyen szombat reggel 9 órától vasárnap reggel 9 óráig négy kontinens 25 országának 135 versenyzője méri össze nemcsak szellemi, hanem fizikai állóképességét is.
