szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Világbajnokság

2 órája

Eger lett a rejtvény fővárosa: világbajnokságok és jubileumi verseny egy helyen + fotók

Címkék#világbajnokság#keresztrejtvény#rejtvénybajnokság

Eger tíz napra a rejtvények fővárosává vált. A 18. Szudoku- és a 32. Rejtvényfejtő-világbajnokság mellett a magyar keresztrejtvény megjelenésének századik évfordulóját is ünneplik, a programot pedig egy 24 órás rejtvénymaraton koronázza meg.

Heol.hu

Vasárnap kezdődött a 18. Szudoku- és 32. Rejtvényfejtő-világbajnokság Egerben, most vasárnap pedig egyéni keresztrejtvényfejtő-versennyel, valamint egy 24 órás versennyel ünneplik az első magyar keresztrejtvény megjelenésének centenáriumát. A világbajnokságon 40 ország közel 400 résztvevője képviseli hazáját.

Több száz versenyző érkezett Egerbe a 18. Szudoku- és 32. Rejtvényfejtő-világbajnokságra Fotó: Huszár Márk
Több száz versenyző érkezett Egerbe a 18. Szudoku- és 32. Rejtvényfejtő-világbajnokságra Fotó: Huszár Márk

István György főszervező elmondta, a magyarok jól szerepelnek ebben a szellemi sportban, már öt alkalommal voltak csapatban bronzérmesek, egyéniben pedig nyertek arany- és ezüstérmet is. A magyar világbajnok Madarassy Pál idén a feladványok készítésében és a szervezésben vállalt fő szerepet, a helyszínen vele is lehet találkozni.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– A két világbajnokság után, szeptember 28-án, vasárnap egyéni keresztrejtvényfejtő-versennyel ünneplik az első magyar keresztrejtvény megjelenésének centenáriumát. A versenyt négy eltérő nehézségű – kezdő, haladó, mesterjelölt és mester – kategóriában hirdettük meg, így arra újoncokat is várunk, akik első alkalommal szeretnék próbára tenni a tudásukat egy keresztrejtvényfejtő-versenyen. A résztvevőknek két óra áll rendelkezésükre, hogy megfejtsenek két-két keresztrejtvényt – mondta.

Sudoku- és 32. Rejtvényfejtő-világbajnokság

Fotók: Huszár Márk / Heol.hu

A tíznapos monstre rendezvény utolsó két napján egy igazi hungarikumnak mondható versenyt is tartanak Egerben, immár 22. alkalommal rendezik meg a 24 órás rejtvénybajnokságot, amelyen szombat reggel 9 órától vasárnap reggel 9 óráig négy kontinens 25 országának 135 versenyzője méri össze nemcsak szellemi, hanem fizikai állóképességét is.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu