Felháborodott a férfi azon, amit a rendőrök csináltak Egerben

– Tegnap délelőtt sétáltam a Klapka György-Egészségház utak kereszteződésénél. Az Eger-patak hídján áll egy szőke, napszemüveges fiatal nő egy fiatalemberrel. Mint egy turista páros. Közelebb érve látom, hogy "vokitoki" a férfi kezében és mondja, hogy x,y gépkocsi, hátul tuti nem volt bekötve az öv... Majd a strand parkolójából kiugrik 2 rendőr (ahol egyébként 2 rendőrautó állt 4-5 rendőrrel) és lemeszelik. Törvénytisztelő polgár vagyok, nincs bajom a rendőrséggel és tudom/vallom, hogy közlekedjen mindenki szabályosan, de gyerekek! Ez etikus így? – tette fel a kérdést egy férfi az Egerben láttam, hallottam. Facebook csoportban.

A közlekedési szabályok betartását ellenőrizték a rendőrök

Forrás: Albert Péter/Heol.hu

Mindaz, amit a férfi látott, nem lehetett már, mint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok keretében végzett ellenőrzés. Mint ahogy azt már megírtuk, ez az akció mindig így zajlik, nem csak egyenruhások, civil ruhások is részt vesznek az akcióban. A poszt alatt persze a kommentelők kifejtették a véleményüket. Volt, aki elég kemény szavakat használt a rendőrökre.