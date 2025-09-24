1 órája
Felháborodott a férfi azon, amit a rendőrök csináltak Egerben
Úgy kapták el a szabálytalankodókat az egyenruhások Egerben, hogy civil ruhások is részt vettek az akcióban. Ezen fakadt ki egy férfi egy csoportban, aztán elszabadult a kommentszekció a rendőrségi akcióról.
– Tegnap délelőtt sétáltam a Klapka György-Egészségház utak kereszteződésénél. Az Eger-patak hídján áll egy szőke, napszemüveges fiatal nő egy fiatalemberrel. Mint egy turista páros. Közelebb érve látom, hogy "vokitoki" a férfi kezében és mondja, hogy x,y gépkocsi, hátul tuti nem volt bekötve az öv... Majd a strand parkolójából kiugrik 2 rendőr (ahol egyébként 2 rendőrautó állt 4-5 rendőrrel) és lemeszelik. Törvénytisztelő polgár vagyok, nincs bajom a rendőrséggel és tudom/vallom, hogy közlekedjen mindenki szabályosan, de gyerekek! Ez etikus így? – tette fel a kérdést egy férfi az Egerben láttam, hallottam. Facebook csoportban.
Mindaz, amit a férfi látott, nem lehetett már, mint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok keretében végzett ellenőrzés. Mint ahogy azt már megírtuk, ez az akció mindig így zajlik, nem csak egyenruhások, civil ruhások is részt vesznek az akcióban. A poszt alatt persze a kommentelők kifejtették a véleményüket. Volt, aki elég kemény szavakat használt a rendőrökre.
Hatalmas ellenőrzés jön, ellepik az utakat a rendőrök Hevesben is
„Nem az első eset. Többször előfordult már, és nem csak az övet nézik. 2 zebra is van, ki ad elsőbbséget a gyalogosnak, mobilozik-e, stb. Akkora dugó volt reggel a Klapkán, hogy a színházig állt a sor…” – írta az egyik kommentelő. „Ugyanezt csinálják a sas úton is, figyeljenek rendőrségi ruhában nem civilként patkány módon!” – fejtette ki a véleményét egy másik.
„Nem a közlekedésbiztonságról van szó, és nem arról, hogy megmentsék az életed. Ez nekik semmit nem számít. Ezek rendőrnek álcázott fizetőkapuk. Egyszer mindenki behajt rajta.” – fejtette ki egy harmadik. Voltak azonban olyanok, akik szerint igenis be kell tartatni valahogy a szabályokat.
A rendőrök csak a dolgukat végzik
„Basszus...nem akarom elhinni hogy ezt ide leírtad!” – írta a posztolónak az egyik hozzászóló.
hagyják békén szegény állampolgárt, aki öv nélkül szeret autókázni és mindenki menjen annyival, amennyivel akar, kivéve, ha egy rendes ember jelzi, hogy mérnek. Jó kis kombó.
– ironizált egy másik hozzászóló.
„Szerintem ez teljesen rendben van. A szabályok mindenkire vonatkoznak. Nem azért kell betartani, mert ott a rendőr. Aki meg nem köti be magát az autóban, az idióta.” – olvasható az ellenvélemény.
Miért ne lenne etikus? Amúgy a napokban jött be új törvény, hátul is szigorúbban nézik azt övét + az is objektív lett, a sofőr fizet mindenki után.
– hívta fel a figyelmet a változásra az egyik hozzászóló.
„Nem tudom miért kell ezen rágódni, kösd be magad, tartsd be a sebességhatárt, és nem kell fizetni büntetést a rendőrnek. Ennyi. Ha mindenki azt csinálna amit akar büntetlenül anarchia lenne.” – javasolta egy másik.
