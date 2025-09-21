szeptember 21., vasárnap

Ez az egri színésznő a kanadai filmfesztiválon tarolt

Réti Iringó, kanadai filmfesztivál, Réti Árpád, Dobó István Gimnázium

Réti Iringó neve immár nemcsak Eger kulturális életében, hanem a nemzetközi filmes világban is egyre ismerősebben cseng. Jámbor Ildikó interjújából kiderül, hogyan jutott el a Dobó István Gimnázium padjaitól a torontói filmfesztivál díjátadó színpadáig, ahol a Kék gém című kanadai-magyar családtörténet megható alakításáért ünnepelték.

Heol.hu

A közelmúltban zajlott le a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál, ahol a magyar gyökerekkel rendelkező Sophy Romvari Blue Heron (magyar címén: Kék gém) című nagyjátékfilmje kiemelkedő elismerésben részesült. A legjobb kanadai felfedezésnek járó díjat (Best Canadian Discovery Award) ítélték oda az alkotásnak, amely egy hatfős család történetét dolgozza fel. A film két magyar főszereplője: Réti Iringó és Tompa Ádám.

Réti Iringó, filmfesztivál
Réti Iringó a torontói filmfesztiválon: a Kék gém című film egyik magyar színészeként nemzetközi elismerést kapott.
Fotó: Pintér Leo

Réti Iringó neve nem ismeretlen Egerben

A színésznő édesapja Réti Árpád előadóművész, édesanyja, Albu Erzsébet bábszínész, ő maga pedig a Dobó István Gimnáziumból indult útnak, hogy ma már nemzetközi filmes karriert építsen. Jámbor Ildikónak mesélt arról, hogyan került a produkcióba:

A rendezőnő, Sophy Romvari két magyar színészt keresett az első nagyjátékfilmjéhez. A casting director, Fátyol Hermina ajánlott engem az anya szerepére. Többkörös válogatás után rám esett a választás

 –mondta Réti Iringó, aki hozzátette: a forgatás tavaly nyáron zajlott a kanadai Vancouverben és Vancouver Islandon.  –Fantasztikus élmény volt! A természet lenyűgöző, az emberek befogadók – mindenki bevándorló, az őslakosokon kívül.

A forgatás különös személyes jelentőséggel is bírt számára. Édesapja, Réti Árpád egyik nagy álma volt, hogy egyszer pisztrángra horgászhasson British Columbia vad folyóin – erre ugyan sosem került sor, de Iringó úgy érzi, „elvitte őt magával” a forgatásra.



A film különlegessége, hogy rendezője, Sophy Romvari is magyar származású, és a történet alapját saját családjának élettörténete ihlette. Szülei a kilencvenes években vándoroltak ki Kanadába, ezért is kapott fontos szerepet a két magyar színész: Tompa Ádám és Réti Iringó játsszák a szülőket.

Mély közös munka volt, amelyet a világ legrangosabb fesztiváljai is elismertek. Mindannyian határtalanul boldogok vagyunk

–fogalmazott a színésznő.

A film világpremierjét augusztusban tartották a Locarnói Nemzetközi Filmfesztiválon, ahol a legjobb első film díját és a Junior Zsűri különdíját is elnyerte. A következő fontos állomás a torontói elismerés volt.

A Kék gém várhatóan 2026 elején kerül a magyar mozikba, a Mozinet forgalmazásában – érdemes lesz rá jegyet váltani.

 

