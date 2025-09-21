Ez az egri színésznő a kanadai filmfesztiválon tarolt

A közelmúltban zajlott le a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál, ahol a magyar gyökerekkel rendelkező Sophy Romvari Blue Heron (magyar címén: Kék gém) című nagyjátékfilmje kiemelkedő elismerésben részesült. A legjobb kanadai felfedezésnek járó díjat (Best Canadian Discovery Award) ítélték oda az alkotásnak, amely egy hatfős család történetét dolgozza fel. A film két magyar főszereplője: Réti Iringó és Tompa Ádám.

Réti Iringó a torontói filmfesztiválon: a Kék gém című film egyik magyar színészeként nemzetközi elismerést kapott.

Fotó: Pintér Leo

Réti Iringó neve nem ismeretlen Egerben

A színésznő édesapja Réti Árpád előadóművész, édesanyja, Albu Erzsébet bábszínész, ő maga pedig a Dobó István Gimnáziumból indult útnak, hogy ma már nemzetközi filmes karriert építsen. Jámbor Ildikónak mesélt arról, hogyan került a produkcióba:

A rendezőnő, Sophy Romvari két magyar színészt keresett az első nagyjátékfilmjéhez. A casting director, Fátyol Hermina ajánlott engem az anya szerepére. Többkörös válogatás után rám esett a választás

–mondta Réti Iringó, aki hozzátette: a forgatás tavaly nyáron zajlott a kanadai Vancouverben és Vancouver Islandon. –Fantasztikus élmény volt! A természet lenyűgöző, az emberek befogadók – mindenki bevándorló, az őslakosokon kívül.