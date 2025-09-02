1 órája
Nemcsak buli, életmentés is: szeptemberben ismét Retro Véradás szerveznek Egerben
Életeket menthetnek, miközben szórakoznak – szeptember 6-án ismét Retro Véradásra várja az önkénteseket a Magyar Vöröskereszt Heves Vármegyei Szervezete az egri Hotel Eger&Parkban.
A Magyar Vöröskereszt Heves Vármegyei Szervezete idén is megrendezi hagyományos Retro Véradását 2025. szeptember 6-án (szombaton) 10:00–17:00 óra között a Hotel Eger&Park Szállodában.
- A hotelben szervezett program immár 11 éve ad lehetőséget arra, hogy a véradás életmentő üzenetét közösségi élménnyel kapcsoljuk össze. A résztvevők önkéntes fellépők műsorát élvezhetik, megismerkedhetnek különféle kiállítókkal, óránként tombolasorsoláson vehetnek részt, közben pedig saját véradásukkal hozzájárulhatnak betegek életének megmentéséhez - írta Laták Kamilla, a Magyar Vöröskereszt igazgatóhelyettese.
Fellép többek közt az Egri Táncklub Sport Egyesület, Sztaniszlav László és kurul dobosok ritmusát is élvezhetjük. A tombolasorsolás minden órában értékes ajándékokkal kecsegtet.
Mint írták , egyetlen véradással akár három ember életét is meg lehet menteni. Az idei Retro Véradás egyszerre szól az életek megmentéséről és a közösségi összetartozásról.
