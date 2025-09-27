szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Mai évfordulók
Tűz

1 órája

Riadóztatták a tűzoltókat, kigyulladt egy autó Kékestetőn

Címkék#kigyulladt#tűzoltók#tűz

Szombat este a Kékestetőn tűzoltókra volt szükség. Kigyulladt egy autó.

Heol.hu

Kigyulladt egy személyautó Gyöngyös térségében, a Kékestetőn, a Csonka László utcában szombaton este. A gépkocsi teljes terjedelmében égett. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Kigyulladt egy személyautó Gyöngyös térségében
Kigyulladt egy személyautó Gyöngyös térségében
Forrás: MW

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
