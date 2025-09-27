Tűz
1 órája
Riadóztatták a tűzoltókat, kigyulladt egy autó Kékestetőn
Szombat este a Kékestetőn tűzoltókra volt szükség. Kigyulladt egy autó.
Kigyulladt egy személyautó Gyöngyös térségében, a Kékestetőn, a Csonka László utcában szombaton este. A gépkocsi teljes terjedelmében égett. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
