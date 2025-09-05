Ittasan, bukósisak nélkül – így veszélyeztetik életüket a rollerezők Hevesben is

Elkezdődött az iskola, az elektromos rollerek pedig egyre népszerűbb közlekedési eszközzé váltak, hiszen gyorsak, praktikusak és környezetbarát alternatívát kínálnak a városi közlekedésben. Ugyanakkor a felelőtlen használat komoly kockázatot hordoz, hiszen az elmúlt években drámaian megnőtt az e-rollerezéshez köthető súlyos sérülések száma. A tapasztalatok szerint a balesetek többsége elkerülhető lenne a megfelelő szabályozás és a tudatos, felelős közlekedés betartásával. Az Országos Mentőszolgálat is megosztott Facebook oldalán pár tippet, hogy hogyan kerülhetők el a balesetek, illetve egy gyöngyösi születésű mentőápoló is elmondja, milyen balesetekkel találkozott.

Rengeteg rollerbaleset történik megyénkben is a felelőtlen használat miatt

Fotó: Bencsik Adam

Nyílt lábszártörés, arckoponya sérülés és alkarcsonttörés - egyre súlyosabbak a rollerbalesetek

Az Országos Mentőszolgálat is felhívta a figyelmet a rollerezés biztonságára, és hasznos tanácsokat osztott meg a balesetek elkerülésére. A szakemberek kiemelik, hogy a védőfelszerelés viselése alapvető: fejsérülések, végtagtörések és koponyatraumák gyakran következnek abból, ha valaki bukósisak vagy egyéb védelem nélkül közlekedik. Fontos, hogy a rolleren mindig csak egy személy utazzon, mert a többfős közlekedés rendkívül veszélyes. Emellett a sebességre és a közlekedési szabályok betartására is ügyelni kell, figyelve a többi résztvevőre is. A menet közbeni figyelem fenntartása szintén elengedhetetlen: a fülhallgató használata és a hangos zenehallgatás elvonhatja a figyelmet, és megakadályozhatja a közeledő veszélyforrások, például szirénázó mentőautók észlelését.