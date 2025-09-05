szeptember 5., péntek

Kétkerekű száguldás

1 órája

Ittasan, bukósisak nélkül – így veszélyeztetik életüket a rollerezők Hevesben is

Címkék#balesetek#rolleres#Országos Mentőszolgálat

A nyári hónapokban a mentők szinte minden nap riasztást kapnak rolleres balesetekhez, amelyek gyakran komoly sérülésekkel járnak. A szakértők most néhány praktikus tanáccsal szolgálnak, amelyek segítségével jelentősen csökkenthető a rolleres balesetek kockázata.

Csorba Kitti

Elkezdődött az iskola, az elektromos rollerek pedig egyre népszerűbb közlekedési eszközzé váltak, hiszen gyorsak, praktikusak és környezetbarát alternatívát kínálnak a városi közlekedésben. Ugyanakkor a felelőtlen használat komoly kockázatot hordoz, hiszen az elmúlt években drámaian megnőtt az e-rollerezéshez köthető súlyos sérülések száma. A tapasztalatok szerint a balesetek többsége elkerülhető lenne a megfelelő szabályozás és a tudatos, felelős közlekedés betartásával. Az Országos Mentőszolgálat is megosztott Facebook oldalán pár tippet, hogy hogyan kerülhetők el a balesetek, illetve egy gyöngyösi születésű mentőápoló is elmondja, milyen balesetekkel találkozott.

rollerbalesetek, OMSZ
Rengeteg rollerbaleset történik megyénkben is a felelőtlen használat miatt
Fotó: Bencsik Adam

Nyílt lábszártörés, arckoponya sérülés és alkarcsonttörés - egyre súlyosabbak a rollerbalesetek

Az Országos Mentőszolgálat is felhívta a figyelmet a rollerezés biztonságára, és hasznos tanácsokat osztott meg a balesetek elkerülésére. A szakemberek kiemelik, hogy a védőfelszerelés viselése alapvető: fejsérülések, végtagtörések és koponyatraumák gyakran következnek abból, ha valaki bukósisak vagy egyéb védelem nélkül közlekedik. Fontos, hogy a rolleren mindig csak egy személy utazzon, mert a többfős közlekedés rendkívül veszélyes. Emellett a sebességre és a közlekedési szabályok betartására is ügyelni kell, figyelve a többi résztvevőre is. A menet közbeni figyelem fenntartása szintén elengedhetetlen: a fülhallgató használata és a hangos zenehallgatás elvonhatja a figyelmet, és megakadályozhatja a közeledő veszélyforrások, például szirénázó mentőautók észlelését. 

Végül, ha baleset történik, a szakemberek azt tanácsolják, hogy súlyos sérülés esetén azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót.

A gyöngyösi születésű mentőápoló is megosztotta tapasztalatai

— Budapesten is gyakoriak a rolleres balesetek, és az esetek többsége a felelőtlen közlekedésre vezethető vissza. Nemrég egy férfi biciklisávban közlekedett elektromos rollerrel ittas állapotban, ami miatt nem tudta megfelelően felmérni a sebességét, és az úthibákat sem vette észre időben. Az ütközés következtében a férfi az aszfaltra zuhant: nyílt lábszárcsont-törést szenvedett, fejét is beütötte, ráadásul nem viselt semmilyen védőfelszerelést. Szerencsére a sérülései kezelhetők voltak, de jóval súlyosabb baleset is történhetett volna, ami ismét felhívja a figyelmet a felelősségteljes rollerezés fontosságára - mondta el a mentős.

— Egy másik súlyos eset Budapesten ismét a felelőtlen rollerezés következményeire világít rá. Egy körülbelül 30 éves férfi ittas állapotban közlekedett elektromos rollerrel a pesti körúton, védőfelszerelés nélkül. A baleset egy kereszteződésnél történt, ahol a férfi a buszsávban ütközött egy busznak, akkora erővel, hogy a jármű ajtaja behorpadt. A férfit súlyos koponyasérüléssel szállították kórházba, altatni és intubálni kellett, így szerencsére azonnali orvosi beavatkozásra volt szükség. Az eset ismét rávilágít, milyen gyorsan válhat életveszélyessé a felelőtlen rollerezés, különösen ittas állapotban – osztotta meg a gyöngyösi születésű mentőápoló.

Heves megyében is egyre gyakrabban történnek rolleres balesetek. Augusztus elején például beszámoltunk róla, hogy Egerben, az Érsekkertben egy fiatal férfi szenvedett balesetet: a 19 éves fiatal elektromos rollerrel ütközött a Szmrecsányi Lajos Érsekkert északi bejáratánál álló kovácsoltvas kapunak, amely során megsérült.

 

