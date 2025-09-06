1 órája
Szétlopták, elvitték, vagy belerohadt a tájba? Fordulat a 24-esen hagyott Suzuki sorsában
Balesetek után a közutakról elszállítják a balesetveszélyes törmeléket. Mi van azonban azokkal a roncsautókkal, amelyek az út szélén vesztegelnek? Kinek a dolga elvinni, és milyen veszélyeket rejtenek?
Balesetek után sok esetben az út szélén marad a sérült autó. A roncsautók veszélyt jelentenek a környezetre, a közlekedőkre. Nemrég kaptunk egy jelzést, amely szerint Egerbakta és Sirok között hetek óta vesztegel egy balesetben megsérült autó. Utánajártunk, kinek a feladata elszállítani és milyen veszélyeket rejt, amíg a helyszínen marad?
Olvasónk jelezte a Heol.hu-nak, hogy a 24-es főúton Egerbaktától Sirok felé az út szélén áll hetek óta egy fehér Suzuki. Egy baleset után maradt ott, de olvasónk egyre kevesebb alkatrészt lát rajta.
Elég gyakran járok azon az úton, és figyelem egy ideje, hogy most ezt vitték el, most azt. Lassan szétlopják az egészet. Nem értem, miért nem viszik el az egészet?
– fogalmazott olvasónk.
Aggodalmát fejezte ki az iránt is, hogy a roncsautóból kifolyó üzemanyag szennyezi a környezetet.
– Ráadásul, ha ott történik egy baleset, kicsúszik egy motoros és pont beleveri a fejét, akkor sokkal súlyosabban sérül meg, mintha az autó nem lenne ott – mondta olvasónk.
Kinek a feladata elvinni a roncsautót az út széléről?
Megkérdeztük a rendőrséget, hogy kinek a feladata elszállítani az autót? Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy mivel nem veszélyezteti a közlekedést, így nem a rendőrség hatásköre elszállítani a járművet.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez fordultunk a problémával, akik elmondták, hogy észlelték a gépkocsit, amely közvetlen balesetveszélyt nem jelent, de a közlekedők figyelmének felhívására sávos figyelmeztető táblát helyeztek ki. A gépjárművel összefüggésben a rendőrséggel a kapcsolatfelvétel megtörtént.
A közúti közlekedésről szóló törvényben felsorolt esetekben az országos közúton a közút kezelője, a rendőrség értesítésével, elszállíthatja a veszteglő járműveket. Szeretnénk felhívni a figyelmet azonban arra, hogy erre továbbra is csak lehetősége van a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek és nem kötelezettsége
– fogalmaztak.
Hozzátették, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. minden esetben megvizsgálja, hogy az országos közúthálózaton veszteglő járművek esetében a jármű balesetben, vagy bűncselekményben lehet-e érintett. Ebben az esetben az illetékes rendőrkapitányság hatáskörébe tartozik a jármű elszállítása. Amennyiben az előbbi eset nem áll fenn, és a jármű balesetveszélyes helyen, vagy helyzetben áll, úgy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. gondoskodik a jármű elszállításáról és a balesetveszélyes helyzet megszüntetéséről. Egyéb esetekben a vonatkozó jogszabályok betartásával a jármű tulajdonosának, vagy üzemben tartójának az értesítésével, felszólításával kezdik meg a nem kívánt állapot megszüntetését.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére elhagyott járműről bejelentést tenni legegyszerűbben az E-ügyfélszolgálaton keresztül, ezen a linken, az „Elhagyott, veszteglő jármű bejelentése” menüponton lehetséges.
A természetre is veszélyt jelentenek az elhagyott autók
Megkerestük az Egererdő Zrt.-t is, hogy mit okozhat a természetben a magára hagyott autó. Vigh Ilona kommunikációs és ökoturisztikai vezető kérdésünkre elmondta, hogy egy erdő szélén hagyott roncsautó komoly környezeti és biztonsági kockázatot jelenthet.
Az alábbiakat sorolta fel:
- Talaj- és vízszennyezés: A roncsautóban maradt üzemanyag, motorolaj, fékfolyadék, hűtőfolyadék, akkumulátorsav lassan kiszivároghat. Ezek a vegyi anyagok mérgezőek, beszivároghatnak a talajba és az élővizekbe, károsítva a növény- és állatvilágot.
- Tűzveszély: A régi üzemanyag-maradványok és olaj gyúlékonyak. A tűző napsütésben az autóban lévő domború üvegek összegyűjtik a fényt, egy pontba fókuszálják, ahol a fény energiája a száraz aljnövényzetet meggyújthatja, ami erdőtüzet okozhat.
- Veszély az élővilágra: Az autó belsejében megtelepedhetnek állatok (pl. rágcsálók, rovarok), amelyek megsérülhetnek az éles fémrészeken vagy a vegyi anyagoktól.
- Az autósok biztonságos közlekedését veszélyeztetheti: A természetben hagyott roncs növeli a balesetek kockázatát, főleg ha a közút szelvényében található. A kockázat csökkent látási viszonyok mellett (sötétben) fokozódik.
Az autót egyébként azóta elszállították, arra jártunkkor már nem volt az említett helyen.
Félreérthetetlen helyzet a Heves megyei szállodában, buja meglepetésre nyitott rá a személyzet
A kórházból hazafelé látta meg az egri patakparton, azóta nem is gondol másra! Nem tudni, van-e még remény
„Megöllek benneteket” – üvöltötték a mentősöknek a Tisza-tónál, ekkora botrányt rég látott a környék