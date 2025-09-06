Szétlopták, elvitték, vagy belerohadt a tájba? Fordulat a 24-esen hagyott Suzuki sorsában

Balesetek után sok esetben az út szélén marad a sérült autó. A roncsautók veszélyt jelentenek a környezetre, a közlekedőkre. Nemrég kaptunk egy jelzést, amely szerint Egerbakta és Sirok között hetek óta vesztegel egy balesetben megsérült autó. Utánajártunk, kinek a feladata elszállítani és milyen veszélyeket rejt, amíg a helyszínen marad?

Hetekig vesztegelt az út szélén a roncsautó Egerbakta mellett

Forrás: Beküldött fotó

Olvasónk jelezte a Heol.hu-nak, hogy a 24-es főúton Egerbaktától Sirok felé az út szélén áll hetek óta egy fehér Suzuki. Egy baleset után maradt ott, de olvasónk egyre kevesebb alkatrészt lát rajta.

Elég gyakran járok azon az úton, és figyelem egy ideje, hogy most ezt vitték el, most azt. Lassan szétlopják az egészet. Nem értem, miért nem viszik el az egészet?

– fogalmazott olvasónk.

Aggodalmát fejezte ki az iránt is, hogy a roncsautóból kifolyó üzemanyag szennyezi a környezetet.

– Ráadásul, ha ott történik egy baleset, kicsúszik egy motoros és pont beleveri a fejét, akkor sokkal súlyosabban sérül meg, mintha az autó nem lenne ott – mondta olvasónk.

Kinek a feladata elvinni a roncsautót az út széléről?

Megkérdeztük a rendőrséget, hogy kinek a feladata elszállítani az autót? Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy mivel nem veszélyezteti a közlekedést, így nem a rendőrség hatásköre elszállítani a járművet.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez fordultunk a problémával, akik elmondták, hogy észlelték a gépkocsit, amely közvetlen balesetveszélyt nem jelent, de a közlekedők figyelmének felhívására sávos figyelmeztető táblát helyeztek ki. A gépjárművel összefüggésben a rendőrséggel a kapcsolatfelvétel megtörtént.

A közúti közlekedésről szóló törvényben felsorolt esetekben az országos közúton a közút kezelője, a rendőrség értesítésével, elszállíthatja a veszteglő járműveket. Szeretnénk felhívni a figyelmet azonban arra, hogy erre továbbra is csak lehetősége van a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek és nem kötelezettsége

– fogalmaztak.

Hozzátették, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. minden esetben megvizsgálja, hogy az országos közúthálózaton veszteglő járművek esetében a jármű balesetben, vagy bűncselekményben lehet-e érintett. Ebben az esetben az illetékes rendőrkapitányság hatáskörébe tartozik a jármű elszállítása. Amennyiben az előbbi eset nem áll fenn, és a jármű balesetveszélyes helyen, vagy helyzetben áll, úgy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. gondoskodik a jármű elszállításáról és a balesetveszélyes helyzet megszüntetéséről. Egyéb esetekben a vonatkozó jogszabályok betartásával a jármű tulajdonosának, vagy üzemben tartójának az értesítésével, felszólításával kezdik meg a nem kívánt állapot megszüntetését.