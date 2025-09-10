szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Azta!

2 órája

Milyen elvetemült képes erre? Szörnyű, mi történt az egri bazilikánál, az önkormányzatnál most telt be a pohár

Címkék#Eszterházy tér#rongálás#önkormányzat

Vandálok garázdálkodtak Egerben, valaki kifektetett egy utcai lámpát az egri bazilika előtt. Sokba kerül a rongálás az egrieknek, több száz ezeret vesz ki a városi kasszából.

Heol.hu

Vannak emberek, akik időről-időre nagyon erősnek érzik magukt, s ha ebben az állapotban futnak bele egy utcabútorba, akkor ki is élik magukat. Az elmúlt napokban vandálok döntöttek ki közterületi lámpatesteket az Eszterházy téren és a Kracker udvarban - hívta fel a figyelmet Eger önkormányzata a város hivatalos oldalán a rongálásra. A bazilika előtt kitört lámpát mi is láttuk, még augusztus végén történt az eset Mint írják, ezek a lámpák nem a város arculatát és biztonságát szolgálják, radásul egy-egy darabjuk több mint 300 ezer forintba kerül, ha pótolni kell.

Rongálás az Eszterházy téren Fotó: Szabadi Martina Laura/heol.hu
Rongálás az Eszterházy téren Fotó: Szabadi Martina Laura/heol.hu

Vagyis minden ilyen rongálás közvetlen kár minden egri számára. A Kracker udvarban ez sajnos nem először fordult elő. Eger önkormányzata határozottan elítéli az ilyen felelőtlen és romboló magatartást. Kérjük, vigyázzunk közös értékeinkre – hiszen közterületeink állapota mindannyiunk felelőssége és közös ügye.

- fűzték hozzá.

Rongálás vagy művészet?

Korábban több rongálásos esetről is beszámoltunk már. Van, hogy a rongálás ténye jogilag egyértelmű, de mégsem itéli el mindenki: ilyen volt az az eset, amikor két fiatal úgy érezte, hogy a patakparti fal a Kis Dobó téren túl egyszínű. Az esetről posztolt egy szemtanú az Egerben láttam, hallottam. csoport Facebook-oldalán. A kommentelők nem felháborodtak, sőt, sokan támogatták a fiatalok kezdeményezését. Egy másik hozzászóló azt írta, örömmel tölti el, hogy kisfiát boldoggá teszi a falra festett Sonic figura. Ugyanakkor a közterület rongálása akár bűncselekménynek is minősülhet.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Egy másik furcsa esetről is beszámoltunk, amikor tizenegy fiatal fa esett áldozatul a középkorú férfi éjszakai ámokfutásának. Egy férfi tavaly június 20-án éjjel vonattal érkezett Mezőkövesdről a lakóhelyére, Füzesabonyba. Az út során nem csak ittas állapotba került, hanem össze is szólalkozott egy utastársával, ezért felindult állapotban ment haza. Otthon – ahelyett, hogy nyugovóra tért volna – magához vett egy kalapácsot, majd elindult a városba, ahol a facsemetéken töltötte ki a dühét.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu