Milyen elvetemült képes erre? Szörnyű, mi történt az egri bazilikánál, az önkormányzatnál most telt be a pohár
Vandálok garázdálkodtak Egerben, valaki kifektetett egy utcai lámpát az egri bazilika előtt. Sokba kerül a rongálás az egrieknek, több száz ezeret vesz ki a városi kasszából.
Vannak emberek, akik időről-időre nagyon erősnek érzik magukt, s ha ebben az állapotban futnak bele egy utcabútorba, akkor ki is élik magukat. Az elmúlt napokban vandálok döntöttek ki közterületi lámpatesteket az Eszterházy téren és a Kracker udvarban - hívta fel a figyelmet Eger önkormányzata a város hivatalos oldalán a rongálásra. A bazilika előtt kitört lámpát mi is láttuk, még augusztus végén történt az eset Mint írják, ezek a lámpák nem a város arculatát és biztonságát szolgálják, radásul egy-egy darabjuk több mint 300 ezer forintba kerül, ha pótolni kell.
Vagyis minden ilyen rongálás közvetlen kár minden egri számára. A Kracker udvarban ez sajnos nem először fordult elő. Eger önkormányzata határozottan elítéli az ilyen felelőtlen és romboló magatartást. Kérjük, vigyázzunk közös értékeinkre – hiszen közterületeink állapota mindannyiunk felelőssége és közös ügye.
- fűzték hozzá.
A kis Dobó térnél két fiatal megrongált egy falat, a kommentelők még támogatták is
Rongálás vagy művészet?
Korábban több rongálásos esetről is beszámoltunk már. Van, hogy a rongálás ténye jogilag egyértelmű, de mégsem itéli el mindenki: ilyen volt az az eset, amikor két fiatal úgy érezte, hogy a patakparti fal a Kis Dobó téren túl egyszínű. Az esetről posztolt egy szemtanú az Egerben láttam, hallottam. csoport Facebook-oldalán. A kommentelők nem felháborodtak, sőt, sokan támogatták a fiatalok kezdeményezését. Egy másik hozzászóló azt írta, örömmel tölti el, hogy kisfiát boldoggá teszi a falra festett Sonic figura. Ugyanakkor a közterület rongálása akár bűncselekménynek is minősülhet.
Egy másik furcsa esetről is beszámoltunk, amikor tizenegy fiatal fa esett áldozatul a középkorú férfi éjszakai ámokfutásának. Egy férfi tavaly június 20-án éjjel vonattal érkezett Mezőkövesdről a lakóhelyére, Füzesabonyba. Az út során nem csak ittas állapotba került, hanem össze is szólalkozott egy utastársával, ezért felindult állapotban ment haza. Otthon – ahelyett, hogy nyugovóra tért volna – magához vett egy kalapácsot, majd elindult a városba, ahol a facsemetéken töltötte ki a dühét.
