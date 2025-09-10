Milyen elvetemült képes erre? Szörnyű, mi történt az egri bazilikánál, az önkormányzatnál most telt be a pohár

Rongálás vagy művészet?

Korábban több rongálásos esetről is beszámoltunk már. Van, hogy a rongálás ténye jogilag egyértelmű, de mégsem itéli el mindenki: ilyen volt az az eset, amikor két fiatal úgy érezte, hogy a patakparti fal a Kis Dobó téren túl egyszínű. Az esetről posztolt egy szemtanú az Egerben láttam, hallottam. csoport Facebook-oldalán. A kommentelők nem felháborodtak, sőt, sokan támogatták a fiatalok kezdeményezését. Egy másik hozzászóló azt írta, örömmel tölti el, hogy kisfiát boldoggá teszi a falra festett Sonic figura. Ugyanakkor a közterület rongálása akár bűncselekménynek is minősülhet.

