Egy egri nő mesélte: rendszeresen rosszul lesz, ha hosszabb ideig kell kibírnia

Sokan vannak, akik nem bírják a hosszabb távú buszutakat. Katalin nevű egri olvasónk is arról panaszkodott, hogy rendszeresen szédül, hányingere van, ha hosszabb útra kell mennie busszal. Utánajártunk, mitől alakulhat ki rosszullét a buszon.

Mitől alakul ki egyeseknél rosszullét a buszon?

Forrás: Getty

Katalin elmondta, hogy gyerekkorában is rendszeresen rosszul volt buszokon. Volt, amikor meg is kellett állítania a járatot.

– Egerből mentünk Aggtelekre busszal a szüleimmel. Eleinte még nem is volt gond, de olyan fél óra után már éreztem, hogy szédülök, nem vagyok jól. Később pedig hányingerem lett, annyira, hogy végül meg kellett állítani a buszt, mert a szüleim féltek, hogy kijön a reggeli. A legcikibb az volt, hogy már majdnem a célnál voltunk, csak olyan 10 percet kellett volna még kibírnom, de nem bírtam. Nem tudom, hogy össze tudtam volna-e szedni magam, ha tudom, hogy mindjárt megérkezünk – emlékezett vissza Katalin.

Hozzátette, hogy miután leszálltak, a szülei gyógyszertárat kerestek és vettek neki Daedalont, hogy a visszaút előtt vegye be. A gyógyszer segítségével aztán hazafelé már nem volt gond, csak elaludt a buszon a Daedalontól. Azóta is mindig vesz be B6 vitamint és visz magával Daedaont, ha hosszabb buszozásra kell indulnia.

Megkérdeztük dr. Kristofori György siroki háziorvost, hogy mi okozhatja egyes embereknél a rosszullétet buszon. A háziorvos elmondta, hogy mindez attól függ, kinek milyen érzékeny az egyensúlyozásért felelős szerve.

A fülben található ez a szervünk, egy csigaszerűen kacskaringós szerv, a labirintus. Ebben folyadék cirkulál, amelyben apró kristályok vannak. Buszon, főleg, ha háttal utazunk, a haladás, mozgás miatt a folyadék keringése megváltozik, ez pedig befolyásolja az egyensúlyérzetet. Emiatt érezhetünk szédülést, ami aztán hányingerhez, hányáshoz vezethet

– magyarázta dr. Kristofori György, aki hozzátette, hogy van, aki az óriáskeréken, hullámvasúton sem érez semmit, másnak meg elég csak ránéznie, már szédül.