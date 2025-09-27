1 órája
"Ők azok, akik munkájukkal hozzájárultak a magyar oktatás és kultúra fennmaradásához" – rubin oklevelet kaptak a 70 éve végzett pedagógusok + fotók
Szombaton, 10 órától a Líceum dísztermében rendezték meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Díszoklevél-átadó ünnepségét. Az intézmény egykori diákjai arany, gyémánt, vas és rubin díszokleveleiket vehették át.
Igazán ünnepi hangulat töltötte meg a kapuit 251 évvel ezelőtt megnyitó Líceum épületét: a Díszteremben az ünnepeltek, a kápolnában és az egyik előadóteremben pedig a hozzátartozóik foglalhattak helyet. Utóbbiak élő adásban követhették, amint az 50, 60, 65, illetve 70 évvel ezelőtt diplomát szerzettek átveszik az arany, a gyémánt, a vas és a rubin díszoklevelüket.
Rubin díszoklevelet idén hatan is átvehettek
Az ünnepi eseményre készülődők között ott volt dr. Balogh Bertalan, Csoma Mihály, Gál Andrásné – ő férje, Gál András oklevelét is átvette –, dr. Hankás Lászlóné Bérczes Márta és Fősi Pálné, akik 1955-ben szereztek diplomát, így most rubin díszoklevelet vehettek át dr. Csáfor Hajnalka oktatási rektorhelyettestől, aki az ünnepségen beszédet mondott.
A rektorhelyettes előbb átadta a résztvevőknek dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor asszony üdvözletét, majd kijelentette: megtiszteltetésnek érzi, hogy találkozhat itt nagy tapasztalattal rendelkező bölcsességet sugárzó és elkötelezett kollégákkal és ő adhatja át nekik az ötven, hatvan, hatvanöt vagy akár hetven évvel ezelőtt megszerzett diplomájuk után járó díszoklevelet.
– Fél évszázadnál is mindenkinek több idő eltelt, hogy átvették diplomájukat intézményünkben és ezzel életük egyik legszebb, legnevesebb útjára léptek, a pedagógus hivatás szolgálatára. A tanítvány számára a tanár mindig többet ad, mint pusztán tudást, útravalót nyújt, példát mutat, irányt jelöl ki
– fogalmazott a rektorhelyettes.
Dr. Csáfor Hajnalka: a hivatásukhoz hű maradt diplomások ünnepe ez
A szónok szerint az eltelt évtizedek alatt nem csupán a világ változott nagyot, hanem "önök maguk is történelmet írtak iskolákban, osztálytermekben, katedrákon, közösségekben. Munkájuk során nemzedékek százait, ezrei kísérték végig a tudás útján és nevelték őket nemcsak tanítvánnyá, hanem gondolkodó értéket őrző felelős felnőtté."
– Tisztelt jubiláló pedagógusok, kedves egykori hallgatóink! Ma nem csak egy kerek évfordulót ünneplünk, hanem azt is hogy önök az elmúlt évtizedekben hűek maradtak hivatásukhoz és munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar iskola, a magyar oktatás, a magyar kultúra erős és élő maradhasson. Az önök életútja bizonyítja, hogy a pedagógus az egyik legfontosabb hivatás, nélküle nincs jövő, nincs fejlődés, nincs remény
– hangzottak az ünnepi szavak.
A rektorhelyettes szólt az egyetem mai dolgairól a régi diákok előtt, bemutatva azt, hogy milyen helyet foglal el az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a magyar felsőoktatásban. Ebből kiderült, hogy kilencezer hallgatóval és 400 oktató és kutató munkatárssal hat karon folyik oktatási és kutatási tevékenység Egerben és Jászberényben.
– Oktatási tevékenységünk az egyetem nagy múltú hagyományaira épül, gyakorlatorientált, ugyanakkor modern szemléletű. Az egyetemünk a pedagógusképzésen túl ma már az agrárképzés, a bölcsészettudományok, a gazdasági és társadalomtudományok, a természettudományok, az informatika, a sporttudományok, a művészetek, a művészetközvetítés és a hitélet terén kínál képzéseket, továbbá az új tanévben az első műszaki képzésünket is elindítottuk
– sorolta a rektorhelyettes.
Szavaiból sok egyéb tudnivaló mellett az is kiderült, hogy az EKKE nagykancellárja, dr. Ternyák Csaba érsek kezdeményezésére indították el – minden félévben – az olyan senior kurzusokat, amelyek révén hatékonyan sikerül megszólítani és hasznos tudással felruházni a szépkorúakat, ezzel is segítve az élethosszig tartó tanulást és az aktív időskort.
A Magyar Örökség-díj mellett számos elismerést kapott az egyetem
– Egyetemünket 2023-ban Magyar Örökség-díjjal tüntették ki, az elmúlt évben pedig az Év Egyeteme-díjat nyertük el a kultúra és művészet támogatás kategóriájában. Büszkék vagyunk a megújult pedagógusképzésünkre valamint a köznevelés módszertani megújítását célul kitűző komplex alapprogramra, amely ma már több mint 600 iskolában működik 12 ezer pedagógus és 220 ezer kisdiákot érint – hangzottak az egyetem jelenét bemutató szavak.
Szó volt még a szőlészeti-borászati kutatásokról, az informatikai képzéseikről, illetve az oktatás nemzetközivé válásáról. Egyebek között arról is, hogy 41 országból közel 150 nemzetközi hallgató kezdte meg a tanulmányait az EKKE-n a világ négy földrészéről is.
Vas díszoklevelet vehettek át
Az ünnepi beszédet követően megkezdődött a díszoklevelek átadása. A már felsorolt rubin okleveleseket a 65 éve diplomázott vas "fokozatúak" – Drávucz Lászlóné Rimóczi Veronika, Erdősné Oláh Mária, Kozma Miklósné Benedek Magdolna, Tóth Béla Ferenc, Tóth Margit és dr. Zaják Etelka – követték. Zaják Etelka egyébkén munkatársunkat is tanította, később kollégák is voltak az intézményben. Elmondható ez a gyémánt diplomások között elsőként szólított dr. Balázs Sándor nyugalmazott tanszékvezető főiskolai tanárral kapcsolatban is.
S hogy az 50 éve végzett aranydiplomások se maradjanak ki a sorból kifaggattuk a közöttük díszoklevelére váró Szeleczki Jánost – Eger egykori alpolgármesterét – az életútjáról. Róla tudható, hogy kiváló kosárlabdázó volt, az első osztályban játszó Egri Finommechanika játékosa volt 26 éves koráig. Ekkor egy sérülés akadályozta meg további sportpályafutását.
Az 1975-ben földrajz-testnevelés szakon diplomát szerzett pedagógus és közéleti ember elmondta: Egercsehi-bányatelepen kezdett tanítani 1975-ben. A mai napig jó szívvel emlékezik vissza erre a pályakezdésre. Az akkori körülmények között országos viszonyításban is kiváló pedagógusokkal tudott együtt dolgozni 12 éven keresztül.
– Onnan Egerbe, a Lenkey János Általános Iskolába kerültem, illetve ezzel párhuzamosan hat évet tanítottam az Egri Hittudományi Főiskolán – mondta.
A politikával az 1990-es évek végén kezdett el foglalkozni, 2002-ben indult először önkormányzati választáson, 2006-tól pedig Eger egyik alpolgármestere volt. A Lenkey élére igazgatóként 2010-ben került, 2014-ben pedig a Nemzeti Pedagógus Kar országos alelnöke lett, aminek a mai napig a főtitkára.
Díszoklevél-átadó ünnepség az egri egyetemenFotók: Huszár Márk/Heol.hu
