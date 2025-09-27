"Ők azok, akik munkájukkal hozzájárultak a magyar oktatás és kultúra fennmaradásához" – rubin oklevelet kaptak a 70 éve végzett pedagógusok + fotók

Igazán ünnepi hangulat töltötte meg a kapuit 251 évvel ezelőtt megnyitó Líceum épületét: a Díszteremben az ünnepeltek, a kápolnában és az egyik előadóteremben pedig a hozzátartozóik foglalhattak helyet. Utóbbiak élő adásban követhették, amint az 50, 60, 65, illetve 70 évvel ezelőtt diplomát szerzettek átveszik az arany, a gyémánt, a vas és a rubin díszoklevelüket.

Rubin, vas, gyémánt és arany díszoklevelet vehettek át az egykori líceumi diákok

Rubin díszoklevelet idén hatan is átvehettek

Az ünnepi eseményre készülődők között ott volt dr. Balogh Bertalan, Csoma Mihály, Gál Andrásné – ő férje, Gál András oklevelét is átvette –, dr. Hankás Lászlóné Bérczes Márta és Fősi Pálné, akik 1955-ben szereztek diplomát, így most rubin díszoklevelet vehettek át dr. Csáfor Hajnalka oktatási rektorhelyettestől, aki az ünnepségen beszédet mondott.

A rektorhelyettes előbb átadta a résztvevőknek dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor asszony üdvözletét, majd kijelentette: megtiszteltetésnek érzi, hogy találkozhat itt nagy tapasztalattal rendelkező bölcsességet sugárzó és elkötelezett kollégákkal és ő adhatja át nekik az ötven, hatvan, hatvanöt vagy akár hetven évvel ezelőtt megszerzett diplomájuk után járó díszoklevelet.

– Fél évszázadnál is mindenkinek több idő eltelt, hogy átvették diplomájukat intézményünkben és ezzel életük egyik legszebb, legnevesebb útjára léptek, a pedagógus hivatás szolgálatára. A tanítvány számára a tanár mindig többet ad, mint pusztán tudást, útravalót nyújt, példát mutat, irányt jelöl ki

– fogalmazott a rektorhelyettes.

Dr. Csáfor Hajnalka: a hivatásukhoz hű maradt diplomások ünnepe ez

A szónok szerint az eltelt évtizedek alatt nem csupán a világ változott nagyot, hanem "önök maguk is történelmet írtak iskolákban, osztálytermekben, katedrákon, közösségekben. Munkájuk során nemzedékek százait, ezrei kísérték végig a tudás útján és nevelték őket nemcsak tanítvánnyá, hanem gondolkodó értéket őrző felelős felnőtté."

– Tisztelt jubiláló pedagógusok, kedves egykori hallgatóink! Ma nem csak egy kerek évfordulót ünneplünk, hanem azt is hogy önök az elmúlt évtizedekben hűek maradtak hivatásukhoz és munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar iskola, a magyar oktatás, a magyar kultúra erős és élő maradhasson. Az önök életútja bizonyítja, hogy a pedagógus az egyik legfontosabb hivatás, nélküle nincs jövő, nincs fejlődés, nincs remény

– hangzottak az ünnepi szavak.