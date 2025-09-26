2 órája
Velőtrázó sikolyok Nagyúton - mi történhet esténként a kultúrházban? + videó
Latin táncokon alapuló ingyenes fitnesz foglalkozásokra járhat bárki Nagyútra, ahol a közös mozgás öröme várja. A sikolyok alapelemei a programnak, a mindennapi stressz oldására szolgálnak tánc közben a közös sikítások.
Velőtrázó női sikolyok verik fel esténként a békés Nagyút csendjét. Az öreg kultúrház falai beleremegnek a dübörgő zenébe és a lábdobogásba. A kisközség lakói láthatóan megszokták már a tánccsoport próbáit, mert ottjártunkkor senki sem kukucskált ki a kerítés mögül a "rendbontás" okát keresve.
A nyár dereka óta tartja itt a latin táncokon alapuló fitnesz foglalkozásait a nagyrédei születésű, Gyöngyösön élő Gubisné Lőrincz Tímea, aki teljesen ingyenesen segít bárkinek a tánc révén a napi stressz feloldásában és az ellazulásban. Mint mondta, már 14 éve táncórákat szervez.
"A tánc, a fitnesz számomra igazi szerelem, ingyen is szívesen csinálom"
– Mielőtt belefogtam, több mint 4 évig salsát tanultam Gyöngyösön. A latin táncokon alapuló fitnesz akkoriban jött divatba Magyarországon. Nagyon megtetszett, rögtön beleálltunk más táncosokkal együtt, nagyon sok helyen tartottunk órákat, ahová rengetegen jártak. Nem egyedül kezdtem tehát, de egy idő után ment mindenki a maga útján, és az lett a vége, hogy az egész dolog kicsit elfáradt. Egyébként szinte minden egyes fitnesszel, mozgással kapcsolatos kezdeményezés életpályája ilyen – gyorsan felkapják, de utána ellaposodik. Erre a lejtmenetre persze, ráerősített a Covid-járvány is 2020-tól. Akkor jött el az az idő, amikor már nem lehetett munkának tekinteni, mert a járvány alatt vagy lehetett közösségi eseményeket tartani, vagy a fertőzéstől való félelem miatt megcsappant az érdeklődők száma. Ezt a profilt már nem volt kifizetődő tovább vinni. A tánc, a fitnesz viszont számomra igazi szerelem. Én ezt ingyen is szívesen csinálom azóta is. Nem szerettem volna, ha ketten-hárman lézengenek az órákon. nekem az a fontos, hogy újra tömegesen jöjjenek a foglalkozásokra együtt mozogni, örömtáncot járni – magyarázta Tímea.
"A mozgás egyedül is hasznos, de a csoportos testedzés hangulata mindennél többet ér"
– A leglényegesebb dolog az, hogy minél többen legyünk a kicsiktől az idősebbekig, a nőktől a férfiakig. Igaz, az óráinkon a férfiak olyan ritkák, mint a fehér holló, pedig szeretettel várjuk őket is. A pandémia alatt mindenki az otthoni mozgásra rendezkedett be, és ez sokaknál így is maradt. A mozgás persze, egyedül is hasznos, de valami plusz hiányzik belőle. A közös testedzés mindennél többet ér. A kezdetektől velünk tartó csoporttagokkal együtt igyekszünk újra fellendíteni azt a társasági, közösségi életet, ami a pandémia alatt különösen megtört. Ehhez mindig rá kell tenni egy lapáttal, hogy ne váljon unalmassá, amit csinálunk, mert akkor elmaradnak a mozogni vágyók. Nagyúton a nyár dereka óta táncolunk, itt most úgy néz ki, hogy egyre többen jönnek. Azért is örülök ennek, mert ezt a fajta mozgást ketten nem lehet csinálni, ez nem jóga. Ehhez csoport kell és hangulat, de az az utóbbit a csoport teremti meg magának – emelte ki Tímea.
Sikolyok segítenek a mindennapi feszültség levezetésében
A sikítozás okát firtató kérdésre nevetve azt mondta, valóban elég hangosak vagyunk.
– A mindennapokban bennünk felhalmozódott feszültségtől szabadulunk meg ezzel. Nálunk restellkedés nélkül ki lehet adni, szó szerint kisikítani magunkból azt, ami feszít. Akkor nehezebb rábírni erre a társaságot, ha kevesebben vagyunk, mert olyankor bátortalanabbak az emberek. Pedig nagyon fontos, hogy a mindennapi feszültséget kiadja magából az ember. Kapcsoljon ki mindent maga körül, tudjon az ellazulásra koncentrálni, mert ez oldja a gondokat, a problémákat – hangsúlyozta Tímea.
Mint mondta, jól érzik magukat Nagyúton, Tóth Géza polgármester nagy segítségükre van azzal, hogy azonnal a rendelkezésükre bocsátotta a termet. A frissen újjászervezett csoport a nagyúti falunapon is bemutatta már, mit tanultak addig. A korábbi csoportokat is szívesen látták a környékbeli települések falunapjain, egyéb rendezvényein, és természetesen a táncosok is szeretik megmutatni másoknak is a tudásukat, mosolygott Tímea.
Szívszorító: családi tragédiákat énekel ki magából a gyöngyösi előadó
"Hajnal 4-kor kelek dolgozni menni, de este ide jövök kikapcsolódni"
Rebeka a napokban csatlakozott tánccsoporthoz, ottjártunkkor harmadik alkalommal érkezett foglalkozásra.
– Maga a csapat nagyon tetszik, de a tánc is, és az egész hangulat. Hajnal 4-kor kelek, hogy munkába menjek, de van energiám még este erre, mert ez kikapcsolódás a számomra, levezetés. Így megéri Kápolnáról járni ide – összegezte Rebeka.
Ilona Kálból jár át Nagyútra pár hete. Mint mondta, már nyugdíjas, de igényli a mozgást. Nem okozott nehézséget a csatlakozás a csapat munkájához, mert itt nem a tánctudás számít, hanem a közös mozgás öröme a fontos. Mónika viszont már 13 éve csatlakozott Tímeához, akkor még a kompolti órákon vett részt, majd követte, bárhol is voltak a foglalkozások.
– Szeretek ide járni, mert jó a csapat. Tök jól elbulizunk, és ez kikapcsol. A foglalkozásokat mindig nagyon várom, mert utána felszabadultnak érzem magam. Elengedem a stresszt – jelentette ki Mónika.
A nagyúti Krisztina 11 éve jár Tímea foglalkozásaira, annak idején Kálban kezdte látogatni a táncórákat. Mint mondta, feltöltődést, nyugalmat ad neki a tánc, és nagyon szeret sikítani, ellazulni. Jó a társaság, itt nem nehéz ez, tette hozzá. Alig tizenéves nagyúti lányok csapata is lelkesen táncol a foglalkozásokon az első sorban. A 11 éves szószólójuk elmondta, egyáltalán nem zavarja őket, hogy adott esetben nagymama korú társakkal táncolnak együtt. Tetszik nekik a ritmus, és a társaság is, hiszen az idősebbek is benne vannak minden mókában, és persze a sikítozás sem utolsó, nevetett.
A nagyúti Dorottya 2010 októbere óta Tímea csoportjának a tagja.
– Szeretek Tímea foglalkozásaira járni, nagyon jónak tartom azokat. Mindig szenzációs a hangulat. Már tanuló koromban is jártam a suli után, aztán a munka végeztével is. Most a kisgyermekemmel vagyok otthon, de igyekszem most is minél többször itt lenni. Korábban csak kikapcsolódás volt, ma már emellett azért stresszoldás is – mosolygott Dorottya.
