Velőtrázó sikolyok Nagyúton - mi történhet esténként a kultúrházban? + videó

Velőtrázó női sikolyok verik fel esténként a békés Nagyút csendjét. Az öreg kultúrház falai beleremegnek a dübörgő zenébe és a lábdobogásba. A kisközség lakói láthatóan megszokták már a tánccsoport próbáit, mert ottjártunkkor senki sem kukucskált ki a kerítés mögül a "rendbontás" okát keresve.

Sikolyok előtt - foglalkozásra gyűlnek a közös mozgás szerelmesei Tímea (jobb szélen) vezetésével

Forrás: Szabó István / Heol.hu

A nyár dereka óta tartja itt a latin táncokon alapuló fitnesz foglalkozásait a nagyrédei születésű, Gyöngyösön élő Gubisné Lőrincz Tímea, aki teljesen ingyenesen segít bárkinek a tánc révén a napi stressz feloldásában és az ellazulásban. Mint mondta, már 14 éve táncórákat szervez.

"A tánc, a fitnesz számomra igazi szerelem, ingyen is szívesen csinálom"

– Mielőtt belefogtam, több mint 4 évig salsát tanultam Gyöngyösön. A latin táncokon alapuló fitnesz akkoriban jött divatba Magyarországon. Nagyon megtetszett, rögtön beleálltunk más táncosokkal együtt, nagyon sok helyen tartottunk órákat, ahová rengetegen jártak. Nem egyedül kezdtem tehát, de egy idő után ment mindenki a maga útján, és az lett a vége, hogy az egész dolog kicsit elfáradt. Egyébként szinte minden egyes fitnesszel, mozgással kapcsolatos kezdeményezés életpályája ilyen – gyorsan felkapják, de utána ellaposodik. Erre a lejtmenetre persze, ráerősített a Covid-járvány is 2020-tól. Akkor jött el az az idő, amikor már nem lehetett munkának tekinteni, mert a járvány alatt vagy lehetett közösségi eseményeket tartani, vagy a fertőzéstől való félelem miatt megcsappant az érdeklődők száma. Ezt a profilt már nem volt kifizetődő tovább vinni. A tánc, a fitnesz viszont számomra igazi szerelem. Én ezt ingyen is szívesen csinálom azóta is. Nem szerettem volna, ha ketten-hárman lézengenek az órákon. nekem az a fontos, hogy újra tömegesen jöjjenek a foglalkozásokra együtt mozogni, örömtáncot járni – magyarázta Tímea.

"A mozgás egyedül is hasznos, de a csoportos testedzés hangulata mindennél többet ér"

– A leglényegesebb dolog az, hogy minél többen legyünk a kicsiktől az idősebbekig, a nőktől a férfiakig. Igaz, az óráinkon a férfiak olyan ritkák, mint a fehér holló, pedig szeretettel várjuk őket is. A pandémia alatt mindenki az otthoni mozgásra rendezkedett be, és ez sokaknál így is maradt. A mozgás persze, egyedül is hasznos, de valami plusz hiányzik belőle. A közös testedzés mindennél többet ér. A kezdetektől velünk tartó csoporttagokkal együtt igyekszünk újra fellendíteni azt a társasági, közösségi életet, ami a pandémia alatt különösen megtört. Ehhez mindig rá kell tenni egy lapáttal, hogy ne váljon unalmassá, amit csinálunk, mert akkor elmaradnak a mozogni vágyók. Nagyúton a nyár dereka óta táncolunk, itt most úgy néz ki, hogy egyre többen jönnek. Azért is örülök ennek, mert ezt a fajta mozgást ketten nem lehet csinálni, ez nem jóga. Ehhez csoport kell és hangulat, de az az utóbbit a csoport teremti meg magának – emelte ki Tímea.