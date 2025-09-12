Hoppá! Újabb helyen nyit üzletet a népszerű ruhamárka Egerben

Röviddel az első üzlet nyitása után Eger újabb Sinsay üzlettel gyarapszik. Ezúttal az Agria Parkban nyílik Sinsay. Jelenleg csoportvezetőt és üzletvezetőt keresnek az új egységhez – szúrta ki az EgriNapok Blog. Első üzletüket a Cifrakapu utca 160. szám alatta Felsővárosban nyitották. A nyitáskor sorok kígyóztak ott is. A második üzlet nyitásáról még nem tudni pontosat, de amint megtudjuk, megírjuk a dátumot.

Ezúttal az Agria Parkban kap helyet a Sinsay Fotó: Huszár Márk/heol.hu



A Sinsay már nyitott egy boltot

A Sinsay a lengyel LPP cégcsoport egyik legismertebb márkája, amely 2013-ban jött létre. Magyarországon két évvel később, 2015-ben nyílt meg az első boltjuk Budapesten. Azóta gyors ütemben terjeszkednek: mára az ország szinte minden nagyobb városában jelen vannak. A márka elsősorban fiatalos, trendkövető és megfizethető divatárukról ismert, kínálatában pedig nemcsak női és férfi ruházat, hanem gyermekkollekciók, kiegészítők, cipők, sőt lakberendezési termékek is megtalálhatók.