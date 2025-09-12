1 órája
Hoppá! Újabb helyen nyit üzletet a népszerű ruhamárka Egerben
A népszerű lengyel divatmárka második egri boltját tervezi megnyitni Egerben. Ezúttal az Agria Parkban nyílik Sinsay.
Röviddel az első üzlet nyitása után Eger újabb Sinsay üzlettel gyarapszik. Ezúttal az Agria Parkban nyílik Sinsay. Jelenleg csoportvezetőt és üzletvezetőt keresnek az új egységhez – szúrta ki az EgriNapok Blog. Első üzletüket a Cifrakapu utca 160. szám alatta Felsővárosban nyitották. A nyitáskor sorok kígyóztak ott is. A második üzlet nyitásáról még nem tudni pontosat, de amint megtudjuk, megírjuk a dátumot.
A Sinsay már nyitott egy boltot
A Sinsay a lengyel LPP cégcsoport egyik legismertebb márkája, amely 2013-ban jött létre. Magyarországon két évvel később, 2015-ben nyílt meg az első boltjuk Budapesten. Azóta gyors ütemben terjeszkednek: mára az ország szinte minden nagyobb városában jelen vannak. A márka elsősorban fiatalos, trendkövető és megfizethető divatárukról ismert, kínálatában pedig nemcsak női és férfi ruházat, hanem gyermekkollekciók, kiegészítők, cipők, sőt lakberendezési termékek is megtalálhatók.
Az Agria Parkban nyíló üzlet pontos nyitási időpontját ugyan még nem hozták nyilvánosságra, de a toborzás elindítása arra utal, hogy a közeljövőben új vásárlási lehetőséggel gazdagodik a bevásárlóközpont. A Sinsay érkezése minden bizonnyal tovább erősíti az Agria Park divatmárka-kínálatát, és újabb vonzerőt jelent a helyi vásárlóknak.