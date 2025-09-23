Sokunknak ő volt a második anyukája – megható sorokkal búcsúzott egykori diákja az elhunyt tanárnőtől

Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium köztiszteletben álló pedagógusa, Burom Mária tanárnő tragikus körülmények között elhunyt, írtuk meg kedden délelőtt. Burom Mária tanárnő szeptember 10-én súlyos autóbalesetet szenvedett, autójával menet közben letért az útról és egy kukoricaföldre zuhant Kápolna közelében. Már a helyszínen újra kellett éleszteni, majd kórházba szállították, ám a hosszú küzdelem sajnos nem ért célt.

Mertus Írisz, Szilágyi-plakettes diák megtörten írt a pedagógusról, búcsúzik tőle, ezt az iskola közösségi oldalán osztották meg.

– Emlékszem, amikor először megláttam a városban Marika nénit, és a szüleim mutatták, hogy ő lesz az új osztályfőnököm, mivel a legjobb matematikatanár a megyében, kicsit megijedtem. Egy kedves, mosolygós, ám szigorú, tekintélyt parancsoló tanárnő tárult a szemem elé, nem sejtettem még akkor, milyen szerepe lesz az életemben, ahogy sok ezer másik diákjában is milyen nyomot hagyott – írja.

De hogy mitől is olyan jó tanár Burom Mária tanárnő? Hogy igazából mit jelentett számunkra? Szavai szerint sokuknak ő volt a második anyukája.

– Szigorú volt velünk, rengeteg mindent elmagyarázott, és megtanított nekünk, de a legfontosabb, hogy akármikor számíthattunk a segítségére, a tanácsára, vagy csak néhány jó szóra, és bátran mertünk bízni benne, hogy ő bármikor tűzbe teszi értünk, diákjaiért, a kezét – teszi hozzá. Osztályfőnökként Marika néni a legfőbb cinkostársunk volt a csínyekben, a legnagyobb diáknap-rajongó, aki az összes osztályával megnyerte a szilágyis élet legfontosabb eseményét. Emellett mindig ott volt számunkra, terelgetett minket, segített, ahol tudott, – ha kellett, szondáztatott, hogy biztonságban tudhasson minket –, csodálatos osztályközösségeket alakított ki – írja.

Drága Tanárnő!

Óriási köszönettel tartozunk mindazért a tudásért, szeretetért és figyelmességért, amit kaptunk. Jobb tanárnőt, osztályfőnököt nem is kívánhatott volna a millió kis csemete, aki felcseperedett! Nagyon fog nekünk Marika néni hiányozni, a Szilágyi alapköve volt, így már biztosan nem lesz soha ugyanaz az iskola, de rengeteg szeretettel és hálával fogunk egész életünk során visszagondolni és igyekszünk példát venni róla, hogy mi is ennyi jót hagyhassunk magunk után – zárja a búcsú sorait.