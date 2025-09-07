szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mozdulj!

2 órája

Több mint húsz sportág, egy délután: Egerben ismét megmozdult a város apraja-nagyja

Címkék#Egri Norma Alapítvány#sportágválasztó#sportág

Sportegyesületek várták a gyermekeket az Agria Park udvarán szombaton. A sportágválasztónak idén is nagy sikere volt.

Heol.hu

Szeptember 6-án, szombaton minden gyereket mozgásra invitáltak az Egri Norma Alapítvány és az egri sportegyesületek. Tavaly az időjárás miatt elmaradt, idén viszont megtartották a 13. Mozdulj, válassz sportot! rendezvényt Egerben, az Agria Park udvarán. A sportágválasztón a családokat, illetve a gyerekeket 15 órától várták bemutatókkal, játékkal, egészen 19 óráig.

Idén is népszerű volt a Norma Alapítvány által szervezett sportágválasztó
Idén is népszerű volt a Norma Alapítvány által szervezett sportágválasztó
Forrás: Heves Vármegyei Kormányhivatal/Facebook

Húsz sportág mutatkozott be a labdajátékoktól a küzdősportokon át egészen a mazsorettig. Az új sportágak között szerepelt a vívás, és a Hope Egyesület is bemutatkozott a kutyás mantrailinggel. A sportágakat a helyszínen ki lehetett próbálni, emellett az egyesületek – ahogy minden évben – idén is tartottak bemutatókat.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az eseményről a Heves Vármegyei Kormányhivatal is említést tett Facebook-oldalán.

A sportágválasztó az egészséges életmódra is felhívja a figyelmet

A sportágválasztó remek lehetőség a gyermekeknek, fiataloknak arra, hogy megismerjék az Egerben is elérhető sportolási lehetőségeket, hiszen az egyesületek a szűkös anyagi keret miatt nem tudnak költeni a marketingre. A gyerekek ezen az eseményen megismerhetik őket, válogathatnak közülük és így az egészséges életmódra is felhívják a figyelmet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu