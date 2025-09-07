Több mint húsz sportág, egy délután: Egerben ismét megmozdult a város apraja-nagyja

Szeptember 6-án, szombaton minden gyereket mozgásra invitáltak az Egri Norma Alapítvány és az egri sportegyesületek. Tavaly az időjárás miatt elmaradt, idén viszont megtartották a 13. Mozdulj, válassz sportot! rendezvényt Egerben, az Agria Park udvarán. A sportágválasztón a családokat, illetve a gyerekeket 15 órától várták bemutatókkal, játékkal, egészen 19 óráig.

Idén is népszerű volt a Norma Alapítvány által szervezett sportágválasztó

Húsz sportág mutatkozott be a labdajátékoktól a küzdősportokon át egészen a mazsorettig. Az új sportágak között szerepelt a vívás, és a Hope Egyesület is bemutatkozott a kutyás mantrailinggel. A sportágakat a helyszínen ki lehetett próbálni, emellett az egyesületek – ahogy minden évben – idén is tartottak bemutatókat.

Az eseményről a Heves Vármegyei Kormányhivatal is említést tett Facebook-oldalán.

A sportágválasztó az egészséges életmódra is felhívja a figyelmet

A sportágválasztó remek lehetőség a gyermekeknek, fiataloknak arra, hogy megismerjék az Egerben is elérhető sportolási lehetőségeket, hiszen az egyesületek a szűkös anyagi keret miatt nem tudnak költeni a marketingre. A gyerekek ezen az eseményen megismerhetik őket, válogathatnak közülük és így az egészséges életmódra is felhívják a figyelmet.