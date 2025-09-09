24 perce
Triplázott a legjobb hazai sportfavágó – a parádi Strúbel Bence harmadszor is magyar bajnok
Hatalmas küzdelmek, egyéni rekordok és egy hazai építésű szuperfűrész debütálása tette emlékezetessé a 2025-ös STIHL Timbersports Nemzeti Bajnokságot, amelyet szeptember 6-án rendeztek a soponyai Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztiválon. A megmérettetésen tizenkét magyar sportfavágó mellett a romániai válogatott tagjai is színpadra léptek, a tét pedig óriási volt: a magyar bajnoki cím mellett a világbajnoki keretbe kerülés is ezen a napon dőlt el.
A sportfavágók ezúttal is három fordulóban, összesen hat számban mérték össze erejüket és ügyességüket. Az első fordulóban motorfűrészes korongvágás (Stock Saw), valamint fekvő és álló rönkátvágás (Underhand Chop, Standing Block Chop) volt a feladat. A második fordulóban következett a kézifűrészes erőpróba (Single Buck), és a Springboard, amelynek során a versenyzők egy álló farönkbe két „zsebet” vágtak, majd belehelyeztek 1-1 pallót, aztán két méter magasban egyensúlyozva vágták át a fát. A döntőbe jutó 6 legjobb versenyzőre a közönségkedvenc versenyszám, a Hot Saw várt: egy bikaerős, külön erre a célra épített láncfűrésszel kellett milliméteres pontossággal, másodpercek alatt három korongot vágni egy vastag farönkből.
A parádi Strúbel Bence harmadik bajnoki címét szerezte meg
A 22 éves parádi versenyző, Strúbel Bence immár harmadik alkalommal lett magyar bajnok. Bár a hazai mezőnyben fölényesen diadalmaskodott, a dobogó tetején nem volt maradéktalanul boldog: az egyéni világbajnokságra csak a legjobb nyolc európai versenyző kvalifikálhatja magát, ő pedig végül a nemzetközi ranglistán a 11. helyre csúszott vissza. „
– A hazai címnek örülök, de a VB-részvétel volt a célom, ami most nem jött össze. Edzéseken már megvannak a szükséges idők, de fejben ezúttal nem tudtam hozni a maximumot – fogalmazott a fiatal bajnok.
Nagy visszatérések a dobogón
Bár a szokásosnál nagyobb mezőny állt rajthoz, hiszen a magyar sportfavágók mellett a romániai csapat négy tagja is versenyzett Soponyán, a dobogó mindhárom fokára hazai versenyző állhatott fel. A második helyen a nagykovácsi Andráska Zoltán végzett, aki tavalyi világbajnoki szereplése óta eltökélte, hogy nem marad ki többé a válogatottból, és ezt Soponyán is bizonyította. A 30 éves fakitermelő higgadt versenyzéssel hozta a stabil formát, és saját számában, a Standing Block Chopban különösen erős időt ért el.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A harmadik helyet az ópusztaszeri Bozsó Zoltán „Zoka” szerezte meg, akinek indulása könyöksérülése miatt sokáig kérdéses volt. Végül vállalta a versenyt, és kis híján az ezüstérmet is megszerezte – pontegyenlőség mellett mindössze időeredményével maradt le Andráska mögött.
– A Hot Saw döntött, ott sajnos nem indult el elsőre a fűrészem” – nyilatkozta a verseny után.
Strúbel Bence már nem először szerepel a Stihl Timbersports versenyein
Portálunk hírt adott a korábban Parádon tartott versenyről is, melyen ugyancsak a fiatal versenyző diadalmaskodott. Mint látható, nem csak a hazai pálya számított a kiváló eredmény megszerzésében, hiszen Soponyán is mindenkit maga mögé utasított.
Férfias izgalmak, őrült tempó - ilyen volt a favágók viadala Parádon!
Az akkori cikkünkben Bence édesapja, Strúbel József "Dedi" így beszélt a fia szenvedélyéről:
– Én magam 2011-ben kezdtem a versenyzést, a fiam, Bence akkor 9 éves volt. Akkoriban is jött már velem a versenyekre és a különböző bemutatókra, és szívesen kopácsolt mellettem különböző fadarabokon. Néhány évvel később, úgy 13 éves korában benevezett a STIHL Timbersport gyerekeknek szánt versenyére, akkor a láncfűrész "füstje" megcsapta, folytatta a versenyzést és azóta is csak tör előre. Kettő évvel ezelőtt döntött úgy, hogy ő inkább már a felnőttek között próbálná ki magát és az ifjúsági korosztályt otthagyva, azóta is csaknem minden hazai versenyt megnyert – mesélt lapunk kérésére Strúbel József Dedi a fiáról. – Sokan azt gondolják, hogy ez a verseny az erőről szól, pedig sokkal inkább szól a technikáról, a jó mozdulatokról.
Lassan az idő is elfelejti ezt a Heves megyei gyárat – fotók az épületből, ahol 20 éve nem járt senki
Nagyon nem mindegy, hogy kaloda vagy ömlesztett: ennyiért adja most a tűzifát az Egererdő
„Köszönjük a sok bíztatást” – bezárt a legendás egri vendéglátóhely, most végleg elbúcsúztak