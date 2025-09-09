Triplázott a legjobb hazai sportfavágó – a parádi Strúbel Bence harmadszor is magyar bajnok

A sportfavágók ezúttal is három fordulóban, összesen hat számban mérték össze erejüket és ügyességüket. Az első fordulóban motorfűrészes korongvágás (Stock Saw), valamint fekvő és álló rönkátvágás (Underhand Chop, Standing Block Chop) volt a feladat. A második fordulóban következett a kézifűrészes erőpróba (Single Buck), és a Springboard, amelynek során a versenyzők egy álló farönkbe két „zsebet” vágtak, majd belehelyeztek 1-1 pallót, aztán két méter magasban egyensúlyozva vágták át a fát. A döntőbe jutó 6 legjobb versenyzőre a közönségkedvenc versenyszám, a Hot Saw várt: egy bikaerős, külön erre a célra épített láncfűrésszel kellett milliméteres pontossággal, másodpercek alatt három korongot vágni egy vastag farönkből.

A fiatal Strúbel Bence nem csak a hazai pályán, hanem Soponyán is mindenkit maga mögé utasított a Stihl Timbersports versenyén

A parádi Strúbel Bence harmadik bajnoki címét szerezte meg

A 22 éves parádi versenyző, Strúbel Bence immár harmadik alkalommal lett magyar bajnok. Bár a hazai mezőnyben fölényesen diadalmaskodott, a dobogó tetején nem volt maradéktalanul boldog: az egyéni világbajnokságra csak a legjobb nyolc európai versenyző kvalifikálhatja magát, ő pedig végül a nemzetközi ranglistán a 11. helyre csúszott vissza. „

– A hazai címnek örülök, de a VB-részvétel volt a célom, ami most nem jött össze. Edzéseken már megvannak a szükséges idők, de fejben ezúttal nem tudtam hozni a maximumot – fogalmazott a fiatal bajnok.

Nagy visszatérések a dobogón

Bár a szokásosnál nagyobb mezőny állt rajthoz, hiszen a magyar sportfavágók mellett a romániai csapat négy tagja is versenyzett Soponyán, a dobogó mindhárom fokára hazai versenyző állhatott fel. A második helyen a nagykovácsi Andráska Zoltán végzett, aki tavalyi világbajnoki szereplése óta eltökélte, hogy nem marad ki többé a válogatottból, és ezt Soponyán is bizonyította. A 30 éves fakitermelő higgadt versenyzéssel hozta a stabil formát, és saját számában, a Standing Block Chopban különösen erős időt ért el.

A harmadik helyet az ópusztaszeri Bozsó Zoltán „Zoka” szerezte meg, akinek indulása könyöksérülése miatt sokáig kérdéses volt. Végül vállalta a versenyt, és kis híján az ezüstérmet is megszerezte – pontegyenlőség mellett mindössze időeredményével maradt le Andráska mögött.