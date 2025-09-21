Akit a láncfűrész "füstje" megcsapott – világversenyre készül a parádi fiatalember

Strúbel Bence számára már gyerekkorában ismerős volt a favágósport: édesapja, Strúbel József "Dedi" maga is favágó, sőt, a korábban megrendezett parádi versenyen az előkelő ötödik helyezést érte el. Mint akkor az édesapa elmondta, fia, Bence, a háromszoros Stihl Timbersports bajnok már akkoriban is járt vele versenyekre, és szívesen kopácsolt mellette a különböző fadarabokon.

A parádi Strúbel Bence harmadjára is dobogós lett a STIHL Timbersports versenyén.

Forrás: STIHL Timbersports

Néhány évvel később azonban a láncfűrész "füstje" Bencét is megcsapta, és már egyéniben folytatta a versenyzést. Azóta is csak tör előre.

– Kettő évvel ezelőtt döntött úgy, hogy ő inkább már a felnőttek között próbálná ki magát és az ifjúsági korosztályt otthagyva, azóta is csaknem minden hazai versenyt megnyert – mesélt lapunk kérésére Strúbel József Dedi a fiáról. – Sokan azt gondolják, hogy ez a verseny az erőről szól, pedig sokkal inkább szól a technikáról, a jó mozdulatokról.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Strúbel Bence, mint mondta, 16 éves kora körül döntött úgy, hogy az addigi hobbija mellett komolyabban is elkötelezi magát, s kisvártatva meg is hozta gyümölcsét az ifjúkori elhatározás: 17 évesen Európa-bajnok lett az akkori hollandiai versenyen.

– Ekkor láttam meg, hogy a befektetett munka megtérül, és kézzel fogható az eredmény és a siker is. A felkészülés igazán embert próbáló munka, a versenyzéshez nem elég néhány hónapos tapasztalat és rendszertelen gyakorlás – foglalta össze Bence.

A Strúbel család egyébként a hétköznapokat is láncfűrészek társaságában tölti: fakitermeléssel foglalkoznak ugyanis.

– Gyerekkorom óta látom, és élem át a favágás hangulatát, ismerem az ezzel járó munka keménységét. Ez az időszak jó volt arra, hogy rutint szerezzek, de édesapám azon túl is sokat tanított nekem – emlékezett vissza Bence.

A STIHL Timbersports versenyhangulata néha már hiányzik neki

A professzionális versenyzéshez szükséges tudást pedig úgy szerezte meg, hogy külföldi favágók közösségi videómegosztó oldalakra feltöltött munkáit nézte, majd felvette a saját munkáját is. Ezeket folyamatosan összehasonlítva fejlesztette saját magát arra a szintre, ahonnan már jövőre a világversenyre vezet az út.