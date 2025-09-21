55 perce
Akit a láncfűrész "füstje" megcsapott – világversenyre készül a parádi fiatalember
Nemrégiben adtunk hírt arról, hogy a STIHL Timbersports legutóbbi, soponyai versenyén is mindenkit maga mögé utasított a parádi fiatalember, Strúbel Bence. A nyár közepén hazai pályán – ugyanezen verseny Parádon megtartott megmérettetésén – is diadalmaskodó Bence már nem először állhatott a dobogó első fokára. Vele készült beszélgetésünkben megismerhetjük a STIHL Timbersports kiválóságának idáig vezető útját is.
Strúbel Bence számára már gyerekkorában ismerős volt a favágósport: édesapja, Strúbel József "Dedi" maga is favágó, sőt, a korábban megrendezett parádi versenyen az előkelő ötödik helyezést érte el. Mint akkor az édesapa elmondta, fia, Bence, a háromszoros Stihl Timbersports bajnok már akkoriban is járt vele versenyekre, és szívesen kopácsolt mellette a különböző fadarabokon.
Néhány évvel később azonban a láncfűrész "füstje" Bencét is megcsapta, és már egyéniben folytatta a versenyzést. Azóta is csak tör előre.
– Kettő évvel ezelőtt döntött úgy, hogy ő inkább már a felnőttek között próbálná ki magát és az ifjúsági korosztályt otthagyva, azóta is csaknem minden hazai versenyt megnyert – mesélt lapunk kérésére Strúbel József Dedi a fiáról. – Sokan azt gondolják, hogy ez a verseny az erőről szól, pedig sokkal inkább szól a technikáról, a jó mozdulatokról.
Strúbel Bence, mint mondta, 16 éves kora körül döntött úgy, hogy az addigi hobbija mellett komolyabban is elkötelezi magát, s kisvártatva meg is hozta gyümölcsét az ifjúkori elhatározás: 17 évesen Európa-bajnok lett az akkori hollandiai versenyen.
– Ekkor láttam meg, hogy a befektetett munka megtérül, és kézzel fogható az eredmény és a siker is. A felkészülés igazán embert próbáló munka, a versenyzéshez nem elég néhány hónapos tapasztalat és rendszertelen gyakorlás – foglalta össze Bence.
A Strúbel család egyébként a hétköznapokat is láncfűrészek társaságában tölti: fakitermeléssel foglalkoznak ugyanis.
– Gyerekkorom óta látom, és élem át a favágás hangulatát, ismerem az ezzel járó munka keménységét. Ez az időszak jó volt arra, hogy rutint szerezzek, de édesapám azon túl is sokat tanított nekem – emlékezett vissza Bence.
A STIHL Timbersports versenyhangulata néha már hiányzik neki
A professzionális versenyzéshez szükséges tudást pedig úgy szerezte meg, hogy külföldi favágók közösségi videómegosztó oldalakra feltöltött munkáit nézte, majd felvette a saját munkáját is. Ezeket folyamatosan összehasonlítva fejlesztette saját magát arra a szintre, ahonnan már jövőre a világversenyre vezet az út.
– A színpadon állva kezdetben nagyon izgultam, eleinte azt is éreztem néha, hogy a színpadra sem tudok felmenni. Az évek során viszont nem csak megszoktam, hanem várom is már, hogy versenyhelyzetbe kerüljek – a hangulat ugyanis magával ragadott és hiányzik, ha nincs.
