Nyáron túl, de a fürdők még várnak – hol és meddig csobbanhatsz még idén Hevesben

Arra voltunk kíváncsiak, milyen szezont hagytak maguk mögött a strandok. Megkérdeztük az Eger Termál Kft. ügyvezetőjét, hogyan tekintenek vissza a nyári hónapokra.

A strandon nem volt könnyű szezon, mivel az időjárás szeszélyessége határozta meg. A május és június hónapok kiemelkedő látogatottsággal indultak, és joggal bíztunk egy hasonlóan erős nyárban. Júliusban azonban a hűvösebb, esős időjárás érezhető forgalom-visszaesést hozott, ami némi csalódottságot okozott számunkra. Augusztusban ismét erősödött a látogatottság, ugyanakkor a nyár második felében is elmaradtak a tartós hőségek. Bár a hónap közepén négy napos hőségriadó volt érvényben, a hűvös esték és reggelek, illetve a felhős, borongós nappalok nem kedveztek a strandolási kedvnek. Mindezek ellenére sikerült stabil zárást hozni a szezon végére

- mondta el kérdésünkre Vámos Zoltán Csaba, az Eger Termál Kft. ügyvezetője.