Strandkörkép

1 órája

Nyáron túl, de a fürdők még várnak – hol és meddig csobbanhatsz még idén Hevesben

Címkék#Bükkszéki fürdő#nyitvatartás#strandszezon

Hiába, hogy beköszöntött a naptári ősz, a meleg még mindig tombol a vármegyében. Megnéztük a vármegyei strandok meddig tartanak nyitva, és hogyan zárták az idei szezont.

Heol.hu

Javában tombol a meleg, és a vénasszonyok nyara idén a héten is kitart, így sokan még mindig a szabadban, a strandon keresik a felfrissülést. A kánikula miatt a fürdők és strandok továbbra is népszerű célpontnak számítanak a vármegye lakói és az ide látogatók körében. Cikkünkben utánajártunk, meddig tart a fürdők nyitva tartása, hogy mindenki időben tervezhesse a kikapcsolódást a vízparton. 

strand, nyitvatartás
Néhány strand egész évben várja a vendégeit
Fotó: Huszár Márk

Így alakul a strandok nyitvatartása

  • Az Egri Termál- és Strandfürdő szeptember 1-től 9:00 és 19:00 között tart nyitva.
  • Bükkszéken a strandfürdő csak a nyári szezonban, augusztusig tart nyitva, a Fürdőház pedig vasárnaptól csütörtökig 9:00-19:00 óráig, pénteken és szombaton 9:00-22:00 óráig.
  • A Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő 2025. szeptember 1. és 28. között a hét minden napján, hétfőtől vasárnapig 9:00 és 19:00 óra között tart nyitva. A fedett élményfürdő látogatása 10:00 és 18:30 óra között lehetséges, míg a szauna hétfőtől csütörtökig 13:30 és 18:30, péntektől vasárnapig 11:00 és 18:30 óra között várja a vendégeket. 
  • A Cascade Barlang- és Élményfürdő Demjénben egész évben várja látogatóit. Hétfőtől csütörtökig 10:00 és 21:00 között, pénteken 10:00 és 22:00 között, szombaton 09:00 és 22:00 között, vasárnap pedig 09:00 és 21:00 között tart nyitva. A csúszdapark hétköznapokon 11:00-tól, hétvégéken a nyitástól a zárásig használható. Ünnepnapokon is folyamatos a nyitva tartás, így mindenki élvezheti a fürdő szolgáltatásait az év bármely napján.
  • A Demjéni Termáltó Fürdő szeptember 7-ig tart nyitva, 9:00-tól 24:00-ig. 
  • A Zsóry Gyógy- és Strandfürdő nyitvatartása a következő: a szabadtéri medencék 8:30 és 18:00 között látogathatók, a fedett gyógyfürdő, pezsgőmedence és gyermekmedence szintén 8:30 és 18:00 között áll a vendégek rendelkezésére, a fedett élményfürdő és uszoda 10:00 és 18:00 között üzemel. A szaunavilág péntektől vasárnap 11:00 és 17:30, szombaton 11:00 és 18:30 között várja a látogatókat, míg a gyógyászati részleg hétfőtől péntekig 9:00 és 17:00 között tart nyitva.

Arra voltunk kíváncsiak, milyen szezont hagytak maguk mögött a strandok. Megkérdeztük az Eger Termál Kft. ügyvezetőjét, hogyan tekintenek vissza a nyári hónapokra. 

A strandon nem volt könnyű szezon, mivel az időjárás szeszélyessége határozta meg.  A május és június hónapok kiemelkedő látogatottsággal indultak, és joggal bíztunk egy hasonlóan erős nyárban. Júliusban azonban a hűvösebb, esős időjárás érezhető forgalom-visszaesést hozott, ami némi csalódottságot okozott számunkra. Augusztusban ismét erősödött a látogatottság, ugyanakkor a nyár második felében is elmaradtak a tartós hőségek. Bár a hónap közepén négy napos hőségriadó volt érvényben, a hűvös esték és reggelek, illetve a felhős, borongós nappalok nem kedveztek a strandolási kedvnek. Mindezek ellenére sikerült stabil zárást hozni a szezon végére

 - mondta el kérdésünkre Vámos Zoltán Csaba, az Eger Termál Kft. ügyvezetője.

Azt is hozzátette, hogy a vendégélmény javítására irányuló fejlesztéseink pozitív visszajelzéseket hoztak. A szezon során hétvégenként zenei programokkal, játékos vetélkedőkkel és családi programokkal vártuk a látogatókat, kiemelkedően sikeres volt a Strandok Éjszakája. Nagy érdeklődés kísérte a nyári országos roadshow-kat is. A visszajelzések alapján javult a vendégek biztonságérzete, és fokozott figyelmet fordítottunk a tisztaságra, a zöldterületek gondozására és a rendezett környezetre. Bár az időjárás nem mindig kedvezett, a nyár összességében élményekben gazdag és sikeres volt.

A Bükkszéki fürdő is átlagos szezont zárt

A strandszezonunk sikeresen lezárult: bár júliusban az időjárás-ingadozás érzékelhető volt, összességében a szezon jó volt, zökkenőmentesen telt. Nálunk a strandszezon hivatalosan december 31-ig tart, és az idei év átlagos forgalmat hozott

- fogalmazott Szepesi Orsolya, a Bükkszéki fürdő ügyvezetője. 

 

