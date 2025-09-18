Krumplifesztivál
1 órája
Már foltvarrós cipők is léteznek , bemutatta tárlatát a balatoni művész + videó
A legkülönbözőbb tárgyak készülhetnek foltvarró technikával. Sulyok Levente foltvarró bemutatta, még cipőkre is van igény.
A balatoni származású Sulyok Levente foltvarró alkotásaiból nyílt kiállítás a balatoni polgármesteri hivatalban a krumplifesztivál alkalmával. A művész bemutatta, milyen trendek vannak ma a foltvarrásban, pályázatra készült képeket is bemutatott. A Magyar Foltvarró Céh elnöke elmondta azt is, ősszel a Néprajzi Múzeumban nyílik majd egy tárlat, amelyre a hungarikumnak számító kékfestő textilekből készült képeket mutatnak be.
Sulyok Levente foltvarró tárlatvezetése
