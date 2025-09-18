szeptember 18., csütörtök

Krumplifesztivál

Már foltvarrós cipők is léteznek , bemutatta tárlatát a balatoni művész + videó

Címkék#patchwork#Balaton#foltvarrás

A legkülönbözőbb tárgyak készülhetnek foltvarró technikával. Sulyok Levente foltvarró bemutatta, még cipőkre is van igény.

Tóth Balázs

A balatoni származású Sulyok Levente foltvarró alkotásaiból nyílt kiállítás a balatoni polgármesteri hivatalban a krumplifesztivál alkalmával. A művész bemutatta, milyen trendek vannak ma a foltvarrásban, pályázatra készült képeket is bemutatott. A Magyar Foltvarró Céh elnöke elmondta azt is, ősszel a Néprajzi Múzeumban nyílik majd egy tárlat, amelyre a hungarikumnak számító kékfestő textilekből készült képeket mutatnak be.

Sulyok Levente foltvarró a legutóbbi ezüstvölgyi pályázatra készült munkájával
Sulyok Levente foltvarró a legutóbbi ezüstvölgyi pályázatra készült munkájával
Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Sulyok Levente foltvarró tárlatvezetése

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
