Már foltvarrós cipők is léteznek , bemutatta tárlatát a balatoni művész + videó

A balatoni származású Sulyok Levente foltvarró alkotásaiból nyílt kiállítás a balatoni polgármesteri hivatalban a krumplifesztivál alkalmával. A művész bemutatta, milyen trendek vannak ma a foltvarrásban, pályázatra készült képeket is bemutatott. A Magyar Foltvarró Céh elnöke elmondta azt is, ősszel a Néprajzi Múzeumban nyílik majd egy tárlat, amelyre a hungarikumnak számító kékfestő textilekből készült képeket mutatnak be.

Sulyok Levente foltvarró a legutóbbi ezüstvölgyi pályázatra készült munkájával

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Sulyok Levente foltvarró tárlatvezetése