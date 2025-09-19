Szeptember 19-én, Sárospatakon, a Rákóczi Vár történelmi falai között zajlott a köztársasági elnök által útjára indított programsorozat harmadik állomása - írja a Boon.hu.

Sulyok Tamás hevesi jogászokkal találkozott

Mint írják, a beszélgetés célja az volt, hogy a jogászok közösen gondolkodjanak hivatásuk jelenéről, jövőjéről és miként erősíthetik a jogállamot, valamint szolgálhatják hatékonyabban a magyar társadalmat.

Sulyok Tamás köztársasági elnök találkozott az Észak-magyarországi régió jogásztársadalmának képviselőivel: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegye jogászi hivatásrendjeinek képviselőivel.

Megvitatták a vidéki jogászság helyzetét, szerepét, kihívásait és jövőjét, külön hangsúlyt fektetve arra, hogy a magyar jogász hivatás nemcsak a nagyvárosokban létezik, hanem mély gyökerekkel bír vidéken is.

A köztársasági elnök kijelentette: a magyar jogászságnak vidéken van az igazi gyökere, és ezt a történelem is alátámasztja. A vidéki jogászok fontos szerepet tölthetnek be a jogi kultúra fenntartásában és fejlesztésében.