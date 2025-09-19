szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Találkozó

2 órája

Sulyok Tamás hevesi jogászokkal találkozott

Címkék#jogász#Sárospatak#kerekasztal

A köztársasági elnök a jogász társadalom képviselőivel találkozott egy szakmai eseményen. Jövőkép formálás is volt a kerekasztal beszélgetésen.

Heol.hu

Szeptember 19-én, Sárospatakon, a Rákóczi Vár történelmi falai között zajlott a köztársasági elnök által útjára indított programsorozat harmadik állomása - írja a Boon.hu.

Sulyok Tamás hevesi jogászokkal találkozott
Forrás: Boon.hu

Mint írják, a beszélgetés célja az volt, hogy a jogászok közösen gondolkodjanak hivatásuk jelenéről, jövőjéről és miként erősíthetik a jogállamot, valamint szolgálhatják hatékonyabban a magyar társadalmat.

Sulyok Tamás köztársasági elnök találkozott az Észak-magyarországi régió jogásztársadalmának képviselőivel: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegye jogászi hivatásrendjeinek képviselőivel.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Megvitatták a vidéki jogászság helyzetét, szerepét, kihívásait és jövőjét, külön hangsúlyt fektetve arra, hogy a magyar jogász hivatás nemcsak a nagyvárosokban létezik, hanem mély gyökerekkel bír vidéken is.

A köztársasági elnök kijelentette: a magyar jogászságnak vidéken van az igazi gyökere, és ezt a történelem is alátámasztja. A vidéki jogászok fontos szerepet tölthetnek be a jogi kultúra fenntartásában és fejlesztésében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu