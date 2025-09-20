szeptember 20., szombat

Autóbaleset

2 órája

Súlyos autóbalesetet szenvedett az egri tanárnő - az egész iskola összefogott

Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium közössége összefogott, hogy támogassa szeretett tanárnőjét, Burom Máriát, aki szeptember 10-én súlyos autóbalesetet szenvedett és kórházba került.

Heol.hu

Burom Mária tanárnő szeptember 10-én súlyos autóbalesetet szenvedett, autójával menet közben letért az útról és egy kukoricaföldre zuhant Kápolna közelében. Már a helyszínen újra kellett éleszteni, mentőhelikopterrel szállították kórházba. A pedagógus gyógyulásáért szeptember 20-án, este 20 órától kezdődően 24 órás imaláncot szerveznek. A kezdeményezéshez jelenlegi és volt tanítványokat, kollégákat, barátokat és minden segíteni vágyót szeretettel várnak.

Imalánc: a súlyos autóbalesetet szenvedett szilágyis tanárért fognak össze barátai, kollégái és tanítványai.
Forrás: Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium

 

Az imaláncot szombaton este 19 órakor egy közös elcsendesedés nyitja meg az egri iskola udvarán, ezt követően bárki bekapcsolódhat saját otthonából is. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy félórás idősávokra jelentkezzenek, így a nap minden percében folyamatosan kísérheti imádság a tanárnőt.

A gondolat teremtő erejében bízunk, a szerető szavak súlyának összeadódásába kapaszkodunk 

– fogalmaztak a szervezők, akik szerint a közösség ereje most a legnagyobb segítség.

A részvételi szándékot a Szilágyisok közössége Facebook-csoportban lehet jelezni, ahol egy táblázat segíti az idősávok beosztását.

 

