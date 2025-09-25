Egri szimfonikusok karmestere lesz a Magyar Rádió Énekkarának új vezető karnagya

Az új kinevezést a zenei közéletben komoly érdeklődés kíséri, hiszen a Magyar Rádió Énekkara – mint országos közszolgálati intézmény része – szerepet vállal a hazai kórusművészet reprezentálásában, televíziós és rádiós felvételekben, hangfelvételekben, és koncerteken egyaránt. Szabó Sipos Máté áll majd e kórus élére jövő januártól.

Szabó Sipos Máté áll a Magyar Rádió Énekkarának élre 2026-ban

Fotó: Berán Dániel

A változás nem csupán személyi ügyről szól: új impulzus, friss művészi elképzelések és repertoárbővítés várható, amely hozzájárulhat a kórus még nemzetközibb szintre emeléséhez. Szabó Sipos Máté kinevezése jelzi, hogy az intézmény olyan vezetőt kíván adni művészi irányba, akiben megvan az a tapasztalat és hitelesség, amely képes fenntartani és tovább erősíteni a kórus nemzetközi és hazai tekintélyét.

Szabó Sipos Máténak Egerben is nagy múltja van

Szabó Sipos Máté 1996 óta Az Egri Szimfonikus Zenekar vezetőkarmestere. Alapítója és művészeti vezetője az Egri Kamaraopera Fesztiválnak. Széleskörű repertoárjával a világ számos országában lépett már föl Ausztriától Argentínáig. Sokrétű munkáját több díjjal is jutalmazták: Magyar Rádió Nívódíj (1989), Eger Város Zenei Nívódíj (2005), Artisjus-díj (2010), Pro Agria díj (2013), Eger Csillaga díj (2015), Prima díj (2017 Heves vármegye).

– Végtelenül megtisztelő számomra, hogy bizalmat kaptam ennek a nagyszerű együttesnek az irányítására. Sok tervvel, nagy örömmel és izgalommal várom a közös munkát, amely – elődeim kiváló eredményeire építve – friss lendülettel, új célokkal tovább erősítheti majd a kórus méltán elismert rangját itthon és a nagyvilágban – fogalmazott meg Szabó Sipos Máté vezető karnagy a kinevezése kapcsán.