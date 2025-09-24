1 órája
Régi hajóval új vizeken – pedagógiai szakmai konferenciát tartanak
Az Egri Tankerületi Központ és a Heves Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat szervezésében két napos szakmai konferenciát tartanak. A „Régi hajóval új vizeken” elnevezésű program célja a szakemberek közötti együttműködés mélyítése a technológiai változásokra és az emberi kapcsolatok új kihívásaira reflektáló előadások és programok segítségével. A szakmai konferencia két napja alatt rengeteg szakember előadását hallgathatják meg a résztvevők.
A rendezvény célja, hogy a pedagógiai szakszolgálati intézményekben dolgozó szakemberek – gyógypedagógusok, pszichológusok, logopédusok, fejlesztőpedagógusok és más társszakmák képviselői – megosszák egymással tapasztalataikat, bemutassák a legújabb tudományos és módszertani eredményeket, valamint közösen keressenek válaszokat a mindennapi munkát érintő kihívásokra. Mindemellett a rendezvény két szempontból is fontos: egyrészt a szakmai tudásmegosztás, másrészt a közösségépítés miatt. Hagyományosan minden ilyen szakmai konferencia középpontjába egy-egy aktuális szakmai téma kerül – a diagnosztika új irányaitól kezdve a családokkal való együttműködésen át egészen az inkluzív nevelés lehetőségéig.
A szakmai konferencia létjogosultsága
– A pedagógiai szakszolgálatok szerepe jelentősebb, mint valaha: a korai intervenció, a komplex diagnosztika, a gyermekeket, tanulókat, fiatalokat érintő fejlesztő és terápiás munka, a családok támogatása, a köznevelési intézmények támogatása a köznevelés rendszerének szerves része. A pedagógia szakszolgálati munkatársak különleges szakértelmére nagy szükség van, 2024-ben országosan közel 600 ezer gyermek, tanuló részesült pedagógiai szakszolgálati ellátásokban (gyógypedagógiai korai fejlesztés és gondozás, logopédiai ellátás, nevelési tanácsadás, gyógypedagógiai fejlesztés, pszichológiai gondozás, szakértői bizottsági tevékenység, konduktív ellátás, óvoda- iskolapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek gondozása, gyógytestnevelés, pályaválasztási tanácsadás) – fogalmazott Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója.
A Heves Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat székhely- és 6 tagintézményében dolgozó szakemberek 2024-ben közel 16 000 kisgyermek, gyermek, tanuló és családja részére biztosítottak szakellátást.
