Robotkutyát is láthattak táncolni az Eszterházy téren - ismét sikert aratott a Szakmakör
A Szakmakör pályaorientációs rendezvény minden korosztálynak segített: a fiataloktól a nyugdíjasokig, a pályakezdőktől a pályaváltókig. A programon a rendőrség kutyás bemutatót is tartott, ami nagy sikert aratott.
Már negyedik éve rendezik meg a Szakmakör pályaorientációs napot az Eszterházy téren, ahol különböző vállalatok és rendvédelmi szervek mutatkoznak be a fiataloknak. A rendezvény során a résztvevők betekintést nyerhetnek a munkaerőpiac lehetőségeibe, és megismerhetik, hogyan járul hozzá a szakképzettség és a magasabb iskolai végzettség megszerzése a későbbi karrierlehetőségekhez. Emellett a program segít a diákoknak és szüleiknek reális képet alkotni a munka világába vezető út lehetőségeiről, bemutatva a helyben maradás előnyeit, valamint a piacképes szakmai tudás megszerzésének jelentőségét.
Miért Szakmakör a Szakmakör?
Rapcsokné Barta Dóra paktumirodavezető elmondta, hogy a rendezvény célja a pályaorientáció és a foglalkoztatás támogatása. A program keretében a résztvevők különféle szakmákkal és álláslehetőségekkel ismerkedhetnek meg. A szervezők minden érdeklődőt széles körben várnak: az általános iskola 7. osztályos diákjaitól kezdve a gimnazistákon át a frissen egyetemet végzettekig, valamint azokat is, akik pályamódosításon gondolkodnak.
Az esemény Szakmakör névre hallgat, mert gyakorlatilag az egész korosztályt megszólítja: a fiataloktól kezdve a felnőttekig, egészen a nyugdíjasokig
—tette hozzá Barta Dóra. Azt is hozzátette, hogy fontosnak tartják a fiatalok érdeklődésének felkeltését, ezért minden kiállító színes programokkal és szakmabemutatókkal készül. A résztvevők a legfrissebb szakképzési és felsőoktatási felvételi tájékoztatókat, gyakornoki programokat, toborzó pontokat, érettségire épülő képzéseket és pályaválasztási tanácsadást is igénybe vehetnek. Emellett az érdeklődő diákok információt kaphatnak arról is, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre sikertelen egyetemi felvétel esetén.
Kutyás bemutató is szerepelt a programokban a Szakmakörön
—Az idei rendezvényen 22 kiállító vesz részt, köztük 10 szakképző intézmény, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, valamint a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság. A többi szervezet mind valamilyen formában a foglalkoztatáshoz kapcsolódik. A helyszínen jelen volt továbbá a Kormányhivatal, a Sanatmetal és a pedagógiai szakszolgálat is - egészítette ki a paktumiroda vezetője.
Kutyás bemutatót is láthattunk fél 10-től
A rendvédelmi szervek, köztük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Heves Vármegyei Bűnmegelőzési Bizottság és a Készenléti Rendőrség is részt vettek a rendezvényen. A rendőr-főkapitányság sátránál kutyás bemutatót tartottak, ahol a látogatók szimulált akció során figyelhették meg a kutyusokat. A rendőrség emellett toborzási céllal is kitelepült az eseményre.
Szak(ma)kör - egy sokszínű pályaorientációs rendezvény az Eszterházy térenFotók: Huszár Márk
