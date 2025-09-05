Robotkutyát is láthattak táncolni az Eszterházy téren - ismét sikert aratott a Szakmakör

Már negyedik éve rendezik meg a Szakmakör pályaorientációs napot az Eszterházy téren, ahol különböző vállalatok és rendvédelmi szervek mutatkoznak be a fiataloknak. A rendezvény során a résztvevők betekintést nyerhetnek a munkaerőpiac lehetőségeibe, és megismerhetik, hogyan járul hozzá a szakképzettség és a magasabb iskolai végzettség megszerzése a későbbi karrierlehetőségekhez. Emellett a program segít a diákoknak és szüleiknek reális képet alkotni a munka világába vezető út lehetőségeiről, bemutatva a helyben maradás előnyeit, valamint a piacképes szakmai tudás megszerzésének jelentőségét.

A negyedik alkalommal megrendezett Szakmakör pályaorientációs nap is hatalmas sikert aratott

Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Miért Szakmakör a Szakmakör?

Rapcsokné Barta Dóra paktumirodavezető elmondta, hogy a rendezvény célja a pályaorientáció és a foglalkoztatás támogatása. A program keretében a résztvevők különféle szakmákkal és álláslehetőségekkel ismerkedhetnek meg. A szervezők minden érdeklődőt széles körben várnak: az általános iskola 7. osztályos diákjaitól kezdve a gimnazistákon át a frissen egyetemet végzettekig, valamint azokat is, akik pályamódosításon gondolkodnak.

Az esemény Szakmakör névre hallgat, mert gyakorlatilag az egész korosztályt megszólítja: a fiataloktól kezdve a felnőttekig, egészen a nyugdíjasokig

—tette hozzá Barta Dóra. Azt is hozzátette, hogy fontosnak tartják a fiatalok érdeklődésének felkeltését, ezért minden kiállító színes programokkal és szakmabemutatókkal készül. A résztvevők a legfrissebb szakképzési és felsőoktatási felvételi tájékoztatókat, gyakornoki programokat, toborzó pontokat, érettségire épülő képzéseket és pályaválasztási tanácsadást is igénybe vehetnek. Emellett az érdeklődő diákok információt kaphatnak arról is, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre sikertelen egyetemi felvétel esetén.