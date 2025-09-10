Fékolaj helyett étolaj - a káli autószerelő a röhejestől az életveszélyesig sokféle sufnituningot látott már

A szakszerűtlen javítás az autóknál sem ritka, pedig a leleményesnek gondolt, ám házilag végzett, szakértelem nélküli buherálás után a gépkocsi komoly veszélyforrás lehet a közlekedésben. Mátrai Géza káli autószerelő- és autóelektronikai műszerész mester ezzel a jelenséggel kapcsolatban arról a régi tapasztalatáról beszélt portálunknak, hogy sokan megkockáztatják otthon elvégezni még a szerelőt igénylő javítást is. Semmivel sem biztonságosabb megoldás, amikor olyan "mesterhez" fordulnak, akiről azt hallották, "szokott gépeket szerelni", bár autószerelő szakmája nincs, tette hozzá. Mire szakember elé kerül a sufnituning során össze-vissza barkácsolt járgány, addigra a baj – ami szerencsés esetben csak röhejes, ám gyakran életveszélyes – elérheti azt a szintet, hogy már szervizben is fejtörést igényel a helyzet megoldása.

A szakszerűtlen karosszéria javítás iskolapéldája - jó' van az úgy!

Forrás: Szabó István / Heol.hu

Kiemelte, hogy vannak esetek, amikor az átmeneti, gyors megoldást a sofőrnek kell alkalmazni, hogy egy váratlan műszaki probléma esetén legalább hazáig el tudjon menni az autójával. Utána azonban a hiba megoldását mindig szakemberre érdemes bízni.

A szakszerűtlen autószerelés jó esetben csak röhejes

– Egyszer telefonon keresett egy ismerős, hogy elment a kuplung a kocsiján, mit csináljon. Javasoltam, nézze meg a fékolaj szintet, mert tudtam, hogy hidraulikus kuplung van az illető autójában. Amikor visszahívott, hogy alacsony az olajszint, mondtam, öntsön bele fékolajat, még a típusát lediktáltam. Javasoltam, hogy hadd csináljam én, de erősködött, hogy majd ő. A dolog vége az lett, hogy rosszul értette a telefonban, és étolajat öntött a fékolaj helyett. A motorolaj cseréje is okozott már galibákat, ha valaki maga akarta megoldani. Az egyszerűbb autóknál, ha nálunk vásárolja valaki a szűrőt meg az olajat, akkor ingyen le is cseréljük. Volt, aki túl magabiztos volt, mondván, ennyit ő is meg tud oldani. Pár óra múlva aztán jött vissza, hogy valami nagyon furcsa az autón, rossz a hangja is. Az olajszint kétszerese volt a normálisnak. Kiderült, hogy az emberünk a váltóból engedte le az olajat, abban tehát már nem volt, a motorban viszont kétszer annyi, mint kellett volna. Annyi szerencséje volt az illetőnek, hogy csak pár liter olajat meg egy új szűrőt bukott. Akadt olyan is, aki azután kérdezte meg, hogy ugye jó helyre öntötte a motorolajat, miután otthon végzett a művelettel. Ő a hűtővíz rendszerbe öntötte. Az egész rendszert át kellett mosni vagy tízszer, mire megtisztult az olajtól – emlékezett vissza Mátrai Géza az inkább megmosolyogtató történetekre.