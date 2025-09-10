4 órája
Fékolaj helyett étolaj - a káli autószerelő a röhejestől az életveszélyesig sokféle sufnituningot látott már
Kieső autókerék, tűzveszélyes autórádió, elégetett vezetékköteg - a sufnituning veszélyeiről beszélt a szakember. A szakszerűtlen javítás az autó felelőtlen buherálóját és más közlekedőket is veszélybe sodorhat.
A szakszerűtlen javítás az autóknál sem ritka, pedig a leleményesnek gondolt, ám házilag végzett, szakértelem nélküli buherálás után a gépkocsi komoly veszélyforrás lehet a közlekedésben. Mátrai Géza káli autószerelő- és autóelektronikai műszerész mester ezzel a jelenséggel kapcsolatban arról a régi tapasztalatáról beszélt portálunknak, hogy sokan megkockáztatják otthon elvégezni még a szerelőt igénylő javítást is. Semmivel sem biztonságosabb megoldás, amikor olyan "mesterhez" fordulnak, akiről azt hallották, "szokott gépeket szerelni", bár autószerelő szakmája nincs, tette hozzá. Mire szakember elé kerül a sufnituning során össze-vissza barkácsolt járgány, addigra a baj – ami szerencsés esetben csak röhejes, ám gyakran életveszélyes – elérheti azt a szintet, hogy már szervizben is fejtörést igényel a helyzet megoldása.
Kiemelte, hogy vannak esetek, amikor az átmeneti, gyors megoldást a sofőrnek kell alkalmazni, hogy egy váratlan műszaki probléma esetén legalább hazáig el tudjon menni az autójával. Utána azonban a hiba megoldását mindig szakemberre érdemes bízni.
A szakszerűtlen autószerelés jó esetben csak röhejes
– Egyszer telefonon keresett egy ismerős, hogy elment a kuplung a kocsiján, mit csináljon. Javasoltam, nézze meg a fékolaj szintet, mert tudtam, hogy hidraulikus kuplung van az illető autójában. Amikor visszahívott, hogy alacsony az olajszint, mondtam, öntsön bele fékolajat, még a típusát lediktáltam. Javasoltam, hogy hadd csináljam én, de erősködött, hogy majd ő. A dolog vége az lett, hogy rosszul értette a telefonban, és étolajat öntött a fékolaj helyett. A motorolaj cseréje is okozott már galibákat, ha valaki maga akarta megoldani. Az egyszerűbb autóknál, ha nálunk vásárolja valaki a szűrőt meg az olajat, akkor ingyen le is cseréljük. Volt, aki túl magabiztos volt, mondván, ennyit ő is meg tud oldani. Pár óra múlva aztán jött vissza, hogy valami nagyon furcsa az autón, rossz a hangja is. Az olajszint kétszerese volt a normálisnak. Kiderült, hogy az emberünk a váltóból engedte le az olajat, abban tehát már nem volt, a motorban viszont kétszer annyi, mint kellett volna. Annyi szerencséje volt az illetőnek, hogy csak pár liter olajat meg egy új szűrőt bukott. Akadt olyan is, aki azután kérdezte meg, hogy ugye jó helyre öntötte a motorolajat, miután otthon végzett a művelettel. Ő a hűtővíz rendszerbe öntötte. Az egész rendszert át kellett mosni vagy tízszer, mire megtisztult az olajtól – emlékezett vissza Mátrai Géza az inkább megmosolyogtató történetekre.
Egy apró trükk és nem ég le az autód a kánikulában
Pánikolva hívta a család a káli szerelőt, minden szülő rémálma történt meg a bezárt kocsiban
– Ha az egyik lámpa nem világít, sokan sem a hibát, sem a szerelőt nem keresik, egyszerűen áthúznak egyik oldalról a másikra vezetéket. Láttam, amikor rádiót úgy kötöttek be a kocsiba, hogy az akkumulátortól a motorháztetőn át húztak ki vezetéket az ajtó mellett, majd onnan be a rádióhoz. Ettől az attrakciótól az autó ki is gyulladhat. Másik esetben egy felháborodott illető reklamált, hogy pár nappal korábban rossz akkumulátort adtam el neki. Akkor még levehető kupakos aksik voltak, belenéztem, az egyik cellában nem volt sav. A desztillált víz utántöltésénél már látszott, hogy közben is fogy belőle, alul csöpög. Arra gondoltam, gyári hibás lehet, el van repedve, és ki akartam venni, de valami fogta. Hosszas vizsgálódás végén megláttam, hogy az emberünk által frissen beszerelt hangszóró egyik csavarja éppen az akkumulátor felé, a tűzfalba volt belecsavarva. A csavart kitekerve gyanúm beigazolódott: a csavar olyan hosszú volt, hogy félig az akkumulátorba is belement, a cellába. Ez lett a magánakció vége, meg egy új akkumulátor vétele – részletezte Mátrai Géza.
Rengeteg a tévhit a nappali menetfény körül, vaskos bírság járhat érte, ha így használod!
Betonnal vagy purhabbal megerősített karosszéria is megfelel egyeseknek
Vannak, akiknek a mániája a hegesztés az autóiknál is, mondta a szakember.
– Ha a küszöbnél toldozzák például a karosszériát, gyakran teljesen szétégetik az ott futó vezetékköteget. Ott fut például a hátsó világítás, vagy az üzemanyag-szivattyú vezetéke, s a tönkretételük után semmi nem működik. Ha a szivattyú nem megy, a kocsi sem indul. Gond nélkül összehegesztik sokan a főtengely ékszíjtárcsa elemeit. Utána azonban, a rezgéscsillapító gumi hiányában előbb-utóbb szétveri magát az egész motor és tönkremennek a meghajtott alkatrészek. A karosszéria megerősítését – alig hittem a szememnek – egyszer úgy végezték, hogy a sérült részt betonnal kikenték. Erre a célra a purhab házi használata annyira mindennapos, hogy egy szakembernek már a szeme se rebben, ha meglátja. Csakúgy megszokott látvány a kerítésdrót darabbal, vagy zsákmadzaggal felkötött kipufogó, és a spirálrugók megerősítésére a spirálok közé szorított teniszlabdák sora – sorolta a káli autószerelő.
A buherált kerék lerepült menet közben, egy nénit majdnem telibe talált
Mátrai Géza a közúton valódi életveszélyt előidéző buherálásokkal is találkozott már.
– A kerékcsapágy, ha rossz, vagy nem jól van betéve a helyére, bizonyos autótípusoknál hatalmas kockázatot jelent a forgalomban. Képes a kerék elszállni, és gurul tovább a maga útján... A közelünkben egy biciklis nénit majdnem telibe talált egyszer. Vannak, akik ha hallják már a kerékcsapágy hangján, hogy baj van, otthon beteszik az újat, aztán lehet, hogy két hét múlva elrepül a kerék. A kerékcsapágy cseréjének is megvan a megfelelő technológiája, mint minden másnak. Sok mindenhez célszerszám szükséges. Nem egyszer látom viszont, hogy otthon nagykalapáccsal ütik-vágják a csapágyat, és mire bekerül a helyére, már szét van verve. Akadnak, akik szó szerint majdnem a szépségbe halnak bele. Az olyan gyönyörű, könnyű fémfelnit is felerőltetik a kocsira, ami nem arra való, a felfekvő felülete sem stimmel oda. Legtöbbször a csavaroknak épp csak pár menete fogja a kereket, és úgy furikáznak a kocsival, amely ezzel a felnivel nagyon menő, de az autó kereke nincs biztonságosan felrögzítve – foglalta össze Mátrai Géza.
Lassan az idő is elfelejti ezt a Heves megyei gyárat – fotók az épületből, ahol 20 éve nem járt senki
Heves megyére figyel az ország, több településen is megtörtént, amin máshol csak hüledeznek!
Este 10-kor kezdik minden áldott nap, már aludni sem lehet tőlük az egri Ráchegyen