Nem is gondolnád miket visznek haza szuvenírként a hevesi szállodákból
Összegyűjtöttük a tíz legolvasottabb cikket az elmúlt hétről. Az egri szállodában a hazautazók néha igazán különös tárgyakat visznek magukkal.
Számos dolog történt az előző héten is, ami foglalkoztatta olvasóinkat. Írtunk többek közt szállodákról, ahonnan a nyaralók gyakran visznek haza meglepő tárgyakat szuvenírként; beszámoltunk két halálesetről, valamint egy különleges szerelmi történetről is.
1. Félreérthetetlen helyzet a Heves megyei szállodában, buja meglepetésre nyitott rá a személyzet
2. Elhunyt az egri borászat nagy öregje, mindent tudott a borvidékről!
3. A kórházból hazafelé látta meg az egri patakparton, azóta nem is gondol másra! Nem tudni, van-e még remény
4. Hatalmas botrány Hevesben, maffiamódszerekkel verték át az embereket – durva, mi lett az otthonfelújítási pénzekkel
5. Már hivatalos! Megvan, mikor nyit a híres dán üzlet az Agria Parkban
6. A Gárdonyi Géza Színház igazgatói posztjára négy pályázat érkezett
7. Kiderült, kit gázolt el a vonat szombaton Gyöngyösnél
8. Szeretne olcsóbban fűteni a télen? A harmadára is csökkenhet a számla ezzel a megoldással
9. Az M3-ason üldözték a bűnözőket, akik kipakolták a nagyfügedi nő otthonát + videó
