Hihetetlen

47 perce

Nem is gondolnád miket visznek haza szuvenírként a hevesi szállodákból

Címkék#összefoglaló#TOP 10#szálloda

Összegyűjtöttük a tíz legolvasottabb cikket az elmúlt hétről. Az egri szállodában a hazautazók néha igazán különös tárgyakat visznek magukkal.

Heol.hu

Számos dolog történt az előző héten is, ami foglalkoztatta olvasóinkat. Írtunk többek közt szállodákról, ahonnan a nyaralók gyakran visznek haza meglepő tárgyakat szuvenírként; beszámoltunk két halálesetről, valamint egy különleges szerelmi történetről is.

Szálloda sztorik – érdekes tárgyak kerültek a hazautazós csomagba
Szálloda sztorik – érdekes tárgyak kerültek a hazautazós csomagba
Forrás: Origo

1. Félreérthetetlen helyzet a Heves megyei szállodában, buja meglepetésre nyitott rá a személyzet

2. Elhunyt az egri borászat nagy öregje, mindent tudott a borvidékről!

3. A kórházból hazafelé látta meg az egri patakparton, azóta nem is gondol másra! Nem tudni, van-e még remény

4. Hatalmas botrány Hevesben, maffiamódszerekkel verték át az embereket – durva, mi lett az otthonfelújítási pénzekkel

5. Már hivatalos! Megvan, mikor nyit a híres dán üzlet az Agria Parkban

6. A Gárdonyi Géza Színház igazgatói posztjára négy pályázat érkezett

7. Kiderült, kit gázolt el a vonat szombaton Gyöngyösnél

8. Szeretne olcsóbban fűteni a télen? A harmadára is csökkenhet a számla ezzel a megoldással

9. Az M3-ason üldözték a bűnözőket, akik kipakolták a nagyfügedi nő otthonát + videó

10. Díszpolgárát gyászolja Eger

 

 

