Fullasztó rohamokkal járó betegség ütötte fel a fejét Hevesben

A szamárköhögéses megbetegedések között egy hevesi lakost is regisztráltak - olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleményében.

A szamárköhögés újra felütötte a fejét Heves vármegyében.

A 2025. augusztus 25 - 31. közötti időszakban bejelentett fertőző megbetegedések aktuális és megelőző évre vonatkozó országos, illetve területi adatairól számolt be a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A héten nem jelentettek tömeges, közösségi gastroenteritis-járványt. A védőoltással megelőzhető fertőző betegségek közül három pertussis (azaz szamárköhögéses) megbetegedés gyanúját jelentették, akik közt egy hevesi és két komáromi lakost regisztráltak. A betegek közül egy fő a 10-14 éves és két fő a 30-39 éves korcsoportba tartozott. Az elvégzett mikrobiológiai vizsgálatok két betegnél megerősítették a klinikai diagnózist, egy betegnél a diagnosztikus vizsgálatok folyamatban vannak.