Agyi károsodást is okozhat ez a betegség, a legkisebbekre a legveszélyesebb
Volt idő, amikor halálos gyermekbetegségnek számított, még ma is veszélyes, főleg a legkisebbekre. A szamárköhögés nehezen gyógyul, és nagyon sokáig tart.
Korábbi cikkünkben írtuk, hogy Heves vármegyében is felbukkant a szamárköhögés. A fullasztó rohamokkal járó megbetegedéssel kapcsolatban megkerestük dr. Kristofori György siroki háziorvost.
A szamárköhögés tünetei gyermekeknél
Dr. Kristofori György elmondta, hogy a szamárköhögés a Bordetella pertussis nevű baktérium által okozott heveny légúti betegség, amely kínzó köhögési rohamokkal jár.
– Jellemzője a húzó belégzés, amely miatt olyan hangot ad ki a beteg köhögéskor, mint amikor a szamár ordít. A kicsikre a legveszélyesebb, számukra halálos is lehet, mert légzéskihagyás is előfordulhat – magyarázta dr. Kristofori György.
A betegség cseppfertőzéssel terjed. A lappangási ideje hosszú, 7-10 nap, a szamárköhögés tünetei először még nem utalnak komolyabb betegségre: láz, orrfolyás, hurutos köhögés jellemzi 1-2 hétig.
Ekkor éri el a második stádiumot, amikor előjönnek a köhögési rohamok. Ezek eltarthatnak 2-3 hónapig is. A légzéskihagyás miatt oxigénhiányos állapot is felléphet, ami különösen veszélyes, mert szédülést, hányást is okozhat. Ráadásul, mivel az agyunk a legérzékenyebb az oxigénszintre, agyi károsodás is kialakulhat
– részletezte a siroki háziorvos.
Elmondta, hogy emellett tüdőgyulladáshoz is vezethet a szamárköhögés, mivel más baktériumok is könnyebben szaporodnak a szervezetben. Hozzátette, hogy a betegség utolsó stádiuma is nagyon hosszú ideig, hetekig, hónapokig tarthat, ekkor lassan megszűnik a köhögés.
– Gyógyszer nélkül is meg lehet gyógyulni, de nagyon veszélyes. Mivel bakteriális betegségről van szó, antibiotikumos kúra javasolt 5 napig, ez után még tartani fog a köhögés sokáig, de enyhébben, és hetek múlva szűnik meg – magyarázta dr. Kristofori György, aki nemrég a vírusfertőzések természetes gyógymódjairól beszélt a Heol.hu-nak:
A szamárköhögés a legkisebbekre a legveszélyesebb
A siroki háziorvos hozzátette, hogy a babákra a legveszélyesebb, mert az első védőoltást 2 hónapos korban kapják meg, de mivel nem ad tartós védettséget, kapnak 3 és 4 hónaposan is, majd ismétlőoltást 18 hónapos és 6 éves korban.
– A szamárköhögés felnőtteknél is okoz gondot, számukra is javasolt a védőoltás például, ha kisbaba érkezik a családba. Nem csak a szülők, hanem a babát meglátogatni kívánó nagyszülők, rokonok számára is, mert egy kisbaba még nem védett a betegség ellen. Várandós anyáknak is javasolt, 2 héttel a szülés időpontja előtt kell beadatni – jelentette ki a háziorvos, aki kifejtette, hogy az oltással ugyan nem lehet a betegséget okozó baktériumot kiirtani, de csökkenti a betegség lefolyásának súlyosságát.
Hogyan védekezhetünk a szamárköhögés ellen?
A háziorvos hozzátette, hogy aki átvészelte a betegséget, az is kap védettséget. Az oltás 2-12 évig ad védettséget, a betegség átvészelése pedig 4-20 évig véd. Dr. Kristofori György kiemelte, hogy minden betegség esetében az oltás rövidebb ideig ad védettséget mint a betegség átvészelése, mert utóbbi esetben a teljes kórokozó ellen küzd a szervezet, erősebb immunválaszt fejt ki, mint a legyengített kórokozót tartalmazó oltás esetében.
– 2006 előtt a szamárköhögésre is teljes testes oltóanyagot használtak, emiatt az oltás utáni mellékhatás is jelentősebb, erősebb volt, de tartósabb védelmet adott. 2006 után már acelluláris oltóanyagot használunk, ami nem tartalmazza a teljes kórokozót, így a mellékhatások enyhébbek, de a védettség is gyengébb – magyarázta dr. Kristofori György.
Elmondta, hogy a szamárköhögés ellen nem nagyon tudunk védekezni, mivel az első tünetek nem nagyon különböznek egy náthától, így buszon, üzletekben, iskolában, óvodában nem tudhatjuk, hogy aki eltüsszenti magát csak náthás, vagy szamárköhögéssel fertőzött. A maszk használatát javasolta és a gyakori kézmosást, valamint a zsúfolt helyek kerülését.
