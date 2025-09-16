Agyi károsodást is okozhat ez a betegség, a legkisebbekre a legveszélyesebb

– A szamárköhögés felnőtteknél is okoz gondot, számukra is javasolt a védőoltás például, ha kisbaba érkezik a családba. Nem csak a szülők, hanem a babát meglátogatni kívánó nagyszülők, rokonok számára is, mert egy kisbaba még nem védett a betegség ellen. Várandós anyáknak is javasolt, 2 héttel a szülés időpontja előtt kell beadatni – jelentette ki a háziorvos, aki kifejtette, hogy az oltással ugyan nem lehet a betegséget okozó baktériumot kiirtani, de csökkenti a betegség lefolyásának súlyosságát.

Hogyan védekezhetünk a szamárköhögés ellen?

A háziorvos hozzátette, hogy aki átvészelte a betegséget, az is kap védettséget. Az oltás 2-12 évig ad védettséget, a betegség átvészelése pedig 4-20 évig véd. Dr. Kristofori György kiemelte, hogy minden betegség esetében az oltás rövidebb ideig ad védettséget mint a betegség átvészelése, mert utóbbi esetben a teljes kórokozó ellen küzd a szervezet, erősebb immunválaszt fejt ki, mint a legyengített kórokozót tartalmazó oltás esetében.

– 2006 előtt a szamárköhögésre is teljes testes oltóanyagot használtak, emiatt az oltás utáni mellékhatás is jelentősebb, erősebb volt, de tartósabb védelmet adott. 2006 után már acelluláris oltóanyagot használunk, ami nem tartalmazza a teljes kórokozót, így a mellékhatások enyhébbek, de a védettség is gyengébb – magyarázta dr. Kristofori György.

Elmondta, hogy a szamárköhögés ellen nem nagyon tudunk védekezni, mivel az első tünetek nem nagyon különböznek egy náthától, így buszon, üzletekben, iskolában, óvodában nem tudhatjuk, hogy aki eltüsszenti magát csak náthás, vagy szamárköhögéssel fertőzött. A maszk használatát javasolta és a gyakori kézmosást, valamint a zsúfolt helyek kerülését.