Természet hangja
2 órája
Ez a hang a Bükkben mindenkit meglepett - lencsevégre kapták honnan ered +videó
Egy rövid videó hódít a Bükkszentkereszten készült felvétellel, amelyen egy váratlan vendég bukkant fel az erdő mélyén. Az állatot lencsevégre kapták, azóta a felvétel több ezer emberhez eljutott.
A Bükki Mesék legújabb Facebook-posztjában egy különleges videót találunk, amelyen egy szarvas bőgését hallhatjuk Bükkszentkereszt határában. A hirtelen hang minden nézőt elvarázsolt.
Itt látható a videó, amely bemutatja a szarvasbőgését és a különleges pillanatot az erdőben
