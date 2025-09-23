szeptember 23., kedd

Természet hangja

2 órája

Ez a hang a Bükkben mindenkit meglepett - lencsevégre kapták honnan ered +videó

Címkék#agancsos#Bükki Mese#erdő

Egy rövid videó hódít a Bükkszentkereszten készült felvétellel, amelyen egy váratlan vendég bukkant fel az erdő mélyén. Az állatot lencsevégre kapták, azóta a felvétel több ezer emberhez eljutott.

Heol.hu

A Bükki Mesék legújabb Facebook-posztjában egy különleges videót találunk, amelyen egy szarvas bőgését hallhatjuk Bükkszentkereszt határában. A hirtelen hang minden nézőt elvarázsolt.

szarvas
Szarvasbőgést hallhattunk hétfőn Bükkszentkereszt határában
Forrás: Mohos-töbör mikroklíma kutatás, ME Földrajz-Geoinformatika Intézet /Facebook

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Itt látható a videó, amely bemutatja a szarvasbőgését és a különleges pillanatot az erdőben

 

 

