Gyászol Szécsi Zoltán

A Bethesda Gyermekkórház Facebook oldalára kitett posztból értesültünk arról, hogy az Égéssebészeti Központ társalapító főorvosa, Dr. Csorba Éva elhunyt. Mint írják, az elhunyt orvosnő a kórház történetének meghatározó alakja volt, aki elhivatottságával, emberségével és szakmai tudásával maradandó nyomot hagyott maga után. Dr. Csorba Éváról viszont kevesen tudják, hogy Szécsi Zoltán, az Egri Vízilabda Klub elnökének édesanyja volt.

Elhunyt dr. Csorba Éva, Szécsi Zoltán édesanyja

Csorba Éva 1941. június ötödikén született Budapesten, a Budapesti Orvostudományi Egyetem általános orvoskarán szerzett diplomát 1965-ben, majd szakmai pályáját a Péterfy Sándor utcai kórház sebészeti osztályán kezdte meg. Négy évig élt és dolgozott Nigériában, ahol 30 ágyas sebészeti osztályt látott el – köztük gyermekeket is. Hazatérése után a sashalmi rendelőben dolgozott főorvosként, majd 1983-ban az egyik korábbi kollégája, Simoncsics Péter hívására jelentkezett a Kun utcai "Égési Kórházba", ahol az égési intenzív osztályt vezette. Egy évig tanulmányozta a budapesti kórházak intenzív osztályait, hogy elsajátítsa a különböző eljárásokat, szokásokat, munkája közben igyekezett bevezetni és alkalmazni az égési sérülések kezelésére vonatkozó modern eljárásokat.

2002 tavaszán adták át a Bethesda Gyermekkórházban az ”Égéssérült Gyermekeket Gyógyító Országos Központot”, melynek vezetésére dr. Csorba Éva kapott felkérést. A feladatra hatalmas szakmai kihívásként tekintett, és újult erővel látott hozzá az ország legkorszerűbb, égett gyermekek ellátására specializálódott centrum megszervezéséhez. A 2006-ig a vezetése alatt működő osztályról az István Kórház égési osztályára került, melyet 2010-es nyugdíjazásáig vezetett. Ám a munkát ekkor sem hagyta abba: a Bethesda Kórház Égési Centrumában még tovább tevékenykedett, annak osztályvezető helyetteseként szolgálta a hozzájuk kerülő betegeket.

Szécsi Zoltán méltán lehet büszke édesanyjára

Rendkívüli pályája, valamint az égéssérült gyermekek gyógyulásáért végzett áldozatos és kimagasló szakmai munkájának elismeréseként 2010-ben a ”Magyar Köztársaság Arany Érdemrend polgári tagozat” állami kitüntetésével tüntették ki.